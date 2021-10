Uomini e Donne: Marcello pianta Ida, ma qualcosa non torna

Cosa sta accadendo tra Ida Platano e Marcello Messina a Uomini e Donne? Le anticipazioni hanno già segnalato la rottura definitiva. I due si sono già divisi nel corso della registrazione avvenuta il 4 ottobre. A chiudere la conoscenza sarebbe stato il cavaliere, convinto di non poter proseguire a causa dell’incompatibilità caratteriale. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, Marcello si sarebbe stancato dell’atteggiamento tenuto dalla dama, tanto da decidere di interrompere tutto.

La frequentazione sembrava proseguire nel migliore dei modi, almeno nel corso delle prime puntate. Poi qualcosa è cambiato e la situazione è arrivato a un punto di non ritorno. Ida è stata anche accusata da Tina Cipollari di essere una persona troppo pesante, incentrata a far risaltare i difetti degli uomini che conosce. La Platano, dopo una breve discussione con Marcello al centro dello studio, in silenzio si è recata dietro le quinte. Al contrario di ciò che magari lei pensava, Messina non l’ha seguita.

Maria De Filippi gli ha fatto notare l’assenza di Ida nel parterre, ma lui stesso ha anticipato che non si sarebbe recato dietro le quinte. Già questo è un dettaglio che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan della Platano. Sono tantissimi i telespettatori che stanno apprezzando Marcello. C’è chi, però, è convinto che qualcosa non torni.

Va segnalato che, al momento, la maggior parte del pubblico è schierato proprio dalla parte del cavaliere, tanto che gli viene consigliato di lasciar perdere davvero Ida. Ma leggendo i commenti è possibile notare chi prova una certa diffidenza su Marcello. Si può dire che ormai Ida Platano a Uomini e Donne è un volto che può essere tranquillamente sfruttato da chi vuole ottenere visibilità sul piccolo schermo.

Ed è proprio questo ciò che pensano diversi telespettatori, che hanno osservato con attenzione il suo comportamento. Ovviamente, questo è il pensiero che si sono fatti vari utenti sui social e potrebbe non corrispondere alla realtà. In particolare, c’è chi è certo che Marcello sapeva benissimo chi si sarebbe trovato di fronte, visto che lui stesso ha ammesso di aver seguito la turbolenta storia di Ida e Riccardo.

Dunque, doveva già sapere a cosa andava incontro, eppure ha continuato, per poi arrivare alla rottura definitiva. Mentre c’è chi lo sostiene ritenendolo una bellissima persona, c‘è anche chi lo accusa di aver cercato notorietà attraverso la Platano.

“Lui ha detto di aver seguito il percorso di Ida e Riccardo: quindi ha visto le liti tra loro due. Se non gli piaceva il carattere e il comportamento di lei perché venire in studio a corteggiarla?” e ancora “Aveva bisogno di acquistare visibilità, ma di Ida non gliene può fregar di meno”.

Inoltre, pare che Marcello tenda a condividere sui social ciò che dicono di lui le fanpage, risultando agli occhi di molti “falso”. Sicuramente il tempo darà le risposte che questi telespettatori cercano.

Intanto, il cavaliere non ha effettivamente avuto un comportamento che possa confermare tutto questo. Nonostante ciò, i fan di Ida hanno trovato esagerato il suo cambio di rotta.