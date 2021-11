Uomini e Donne, Tina affossa Ida: lei va via e un’ex dama provoca

La Platano è apparsa in serie difficoltà nell’esprimere ciò che prova nei confronti di Diego e l’opinionista non ha perso tempo

Brutto momento per Ida Platano, che a Uomini e Donne ha ricevuto qualche insulto da parte di Tina Cipollari. A nulla servono i rimproveri di Maria De Filippi, l’opinionista ha proseguito per la sua strada e ha portato avanti il suo pensiero. Il tutto è accaduto quando la dama era al centro studio con Diego Tavani. La conoscenza tra loro sembrava proseguire nel migliore dei modi, fino al momento in cui lui le ha chiesto cosa prova nei suoi confronti. Va precisato che il cavaliere romano si è dichiarato già innamorato della Platano.

Ida non ha dato una risposta concreta alla domanda e ha girato intorno ai sentimenti di Diego, parlando di colpo di fulmine. L’uomo, però, non ha apprezzato e ha fatto notare che il suo è innamoramento e non un semplice colpo di fulmine. In ogni caso, i due sono poi tornati a sedere al loro posto, come se tutto fosse sereno. Maria si è resa conto della strana espressione di entrambi: mentre lui ha cercato di concentrarsi su ciò che stava accadendo al centro studio, Ida ha iniziato a fissarlo alla ricerca di risposte.

La Platano ha notato che qualcosa appunto non andava e Diego ha ammesso di essere rimasto male per la risposta ricevuta poco prima. Ed ecco che è entrata in gioco Tina, che ha accusato Ida di non essere realmente interessata al Tavani. Non solo, ci è andata giù pesante, chiamandola “donnettina“, “stupidina“. La De Filippi ha tentato subito di bloccare la Cipollari, mentre la Platano ha continuato a stare nel suo silenzio.

In questo caso, Diego ha comunque preso le difese di Ida. Infatti, il cavaliere ha dichiarato di trovarsi bene in compagnia della dama e di sapere che anche dall’altra parte c’è qualcosa. Però sente che lei è ancora bloccata, soprattutto quando si parla di convivenza e futuro. Maria sembra capire la Platano, tanto che ha fatto presente che ha un figlio piccolo.

Ida ha spiegato di avere paura e di sentirsi ancora “leggermente frenata”. Ha ammesso di non riuscire a spiegarsi e Diego ci ha tenuto a precisare che non ha dubbi nei suoi confronti, semplicemente è rimasto male di essere stato l’unico a esprimere i propri sentimenti. Tina ha poi nuovamente preso la parola, lanciando anche una frecciata a Gemma Galgani.

“Ma puoi guardarlo così? Ti rivedi nelle puntate? Cerca di assecondarlo, di metterci un po’ di entusiasmo. Questi silenzi… Diventa insopportabile, non so se è un effetto che fa a me. Non ti piace abbastanza, tanto chi va con lo zoppo…”

L’opinionista è convinta che Gemma influenzi Ida, in quanto sono molto amiche. Intanto, sui social qualcun’altro ha da ridire su Ida Platano. Si tratta di Valentina Autiero, ex dama del Trono Over. Come sempre, senza peli sulla lingua, ha detto chiaramente ciò che pensa in varie Stories di Instagram. La Autiero vorrebbe conoscere Tavani?

“Finalmente un uomo che non si vuole frenare… Peccato che mi sa la donna sbagliata. Non male… Diego. Lascia perdere, gli occhi parlano! Non sarà mai nulla di più. Invece di essere felice che una persona fa dei progetti, gli sta prendendo un colpo. Chi ha i denti non ha il pane”

Sembra proprio che Valentina non creda che da parte di Ida ci sia davvero la voglia di avviare una relazione con Diego. Anche molti telespettatori ne sono convinti. Le anticipazioni di UeD delle prossime puntate non sono per nulla positive sul percorso di Ida e Diego!

Nel frattempo, la Platano ha lasciato lo studio, delusa e sconfortata per quanto accaduto. È stato possibile notare la sedia vuota di Tavani, che probabilmente l’ha seguita fuori per avere un chiarimento.

Invece, per Marcello Messina il percorso sembra procedere molto meglio. Oggi si è commosso di fronte alla lettera che Jessica gli ha scritto e letto al centro dello studio.