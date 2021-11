Uomini e Donne, Ida Platano dopo l’addio al programma: le prime parole

Grandi protagonisti della registrazione di ieri di Uomini e Donne Ida Platano e Diego Tavani. I due hanno intrapreso una conoscenza all’interno del programma, la quale però sembra essersi conclusa in modo abbastanza negativo. Le anticipazioni annunciano l’uscita di scena dama, che decide di lasciare da sola la trasmissione. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, il tutto è accaduto dopo varie discussioni che si sono accese in studio, nel momento in cui si parlava appunto della loro conoscenza.

Oggi Ida Platano, dopo aver detto addio al programma di Maria De Filippi, decide di ringraziare i suoi fan. Il pubblico che la segue di darle un po’ di sostegno in questi giorni, che per lei potrebbero essere turbolenti, visto quanto accaduto. “Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto, calore. Siete tantissimi”, dichiara la dama del Trono Over. Inoltre, fa sapere loro di aver dormito un po’, in quanto ne sentiva il bisogno. Ciò che è successo ieri non ha potuto non destabilizzarla.

La scorsa settimana, Ida e Diego avrebbero dovuto lasciare insieme UeD. Alla fine, però, pare abbiano rinunciato a costruirsi un futuro insieme fuori dal programma di Maria. Il confronto avuto dopo questa registrazione non ha risolto la situazione, tanto che ieri sono entrambi tornati in studio. Lui è apparso deluso dalla piega che il loro rapporto ha preso in così poco tempo.

Si è intromesso Armando Incarnato nella questione e ha preso sotto mira Diego. Non solo, anche Tina Cipollari si è schierata contro il cavaliere. Ed è stato lui stesso a chiedere a Maria di non mandare in onda questa parte della registrazione, perché non vorrebbe mai mostrare una scena del genere a suo figlio, che rimarrebbe male.

A un certo punto, Ida ha confessato di voler lasciare il programma. La dama crede di non riuscire qui a trovare qualcuno adatto a lei. Pertanto, la Platano ha detto addio alla trasmissione. Non si sa chiaramente se questo sia un abbandono definitivo. Ida potrebbe tornare a far parte del parterre delle dame da subito o in seguito.

Ora sembra più probabile che la Platano decida di prendersi del tempo lontana dalle luci dei riflettori. I presenti in studio hanno poi fatto capire a Diego che avrebbe dovuto anche lui lasciare lo studio, visto che si era dichiarato innamorato. E così Tavani è andato via.