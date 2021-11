Francesco Monte evita Teresanna a UeD, Maria perplessa: il retroscena

Teresanna Pugliese torna a Uomini e Donne come ospite e Francesco Monte evita di passare dagli studi, sapendo della sua presenza. Questo il retroscena svelato da Raffaella Mennoia e che lascia perplessa Maria De Filippi. La notizia esce fuori nel momento in cui in studio si sta facendo alcune riflessioni: nel libro dell’autrice una delle coppie protagoniste è quella composta da Monte e Teresanna? In effetti, alcuni dettagli sembrano confermare l’ipotesi, ma altri lasciano qualche dubbio al riguardo. Va comunque precisato che il tutto è romanzato e, dunque, qualcosa potrebbe non corrispondere a ciò che è accaduto nella realtà.

Si parte da un tradimento che la protagonista del libro ha scoperto da parte del ragazzo che ama. Maria non ricorda questo dettaglio, ma in studio ci fu un accesissimo scontro tra Francesco e Teresanna, durante il faccia a faccia tra l’ex tronista e la presunta amante. La De Filippi cerca di fare un passo indietro nel passato, mentre la maggior parte dei presenti ricorda bene quel momento. Gianni Sperti ci tiene a precisare che “Francesco è un bravo ragazzo” e che un tradimento è una cosa può capitare. “Avoglia, certo”, risponde invece Teresanna, con ironia.

La De Filippi, curiosa, chiede alla Pugliese se ha più rivisto Monte o Antonio Passarelli (il corteggiatore che scelse durante il primo percorso). L’ex tronista conferma di non aver più né visto né sentito entrambi. Ed ecco che la Mennoia prende la palla al balzo per rivelare che Teresanna e Francesco hanno rischiato di incontrarsi negli studi.

L’autrice racconta che dovrebbe consegnare il suo libro a Monte, approfittando del fatto che è di passaggio a Roma. L’ha prima informato che la Pugliese sarebbe stata ospite della puntata e così Francesco avrebbe preferito evitare qualsiasi rischio di incontrarla: “Va bene, allora forse è il caso che non passo”.

Questo il retroscena svelato dalla Mennoia oggi in puntata e che lascia in Maria qualche dubbio. La padrona di casa si chiede come mai, a distanza di anni, Monte non voglia incontrare Teresanna. Raffaella precisa che proprio il fatto che la Pugliese abbia una vita felice con un marito e dei figli potrebbe aver portato Francesco a prendere tale decisione: “Magari per rispetto proprio a questo”.

Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Teresanna rilascia un’intervista, in cui parla della sua vita da mamma e del suo sogno di essere un’imprenditrice. Per lei tornare in studio “è stato un po’ come tornare a casa dopo dieci anni di Erasmus”. Si è ritrovata così a “trovare sempre le stesse persone e contemporaneamente vivere un mare di ricordi e sensazioni in un colpo solo”.

Quel periodo trascorso nel programma l’ha inevitabilmente “formata e segnata”. Oggi si sente una donna gratificata e ammette che, in effetti, a tratti la protagonista del libro di Raffaella Mennoia sembra proprio lei.

“Anche perché il mio percorso, così combattuto, non credo si sia ripetuto in qualche altra edizione. In altri passaggi però mi confondo… essendo poi in chiave romanzata l’equivoco può scappare! Ma mi sta appassionando tanto e ritrovare un po’ di me in un romanzo mi lusinga tantissimo… qualora fossi davvero io ad aver ispirato una delle protagoniste”

Ha tantissimi ricordi della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. In particolare, non può dimenticare “il primo giorno del trono”, durante il quale temeva di sbagliare. Lo scorso anno, la Pugliese ha ricordato il momento in cui fece ritorno (con grande colpo di scena) per corteggiare Monte, dopo non averlo scelto.