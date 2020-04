Uomini e Donne, Teresanna fa chiarezza su Monte e redazione: “Mai detto”

Uomini e Donne, Teresanna richiamata dalla redazione per corteggiare Monte? L’ex gieffina fa chiarezza

Teresanna Pugliese è tornata a parlare di Uomini e Donne e lo ha fatto per fare chiarezza su alcune frasi estrapolate dal Grande Fratello Vip. Durante le settimane di permanenza nella Casa, Teresanna e Paola Di Benedetto si sono ritrovate a parlare proprio del trono di Francesco Monte. Una persona che entrambe conoscono bene, ma che ormai non fa parte della vita né di una né dell’altra. Non hanno parlato di Monte in quanto Monte, ma di Monte tronista perché Teresanna ha raccontato di quando è tornata a Uomini e Donne a corteggiarlo. Lei non lo aveva scelto e lui è diventato tronista, insomma una storia che conosciamo a memoria. Nella Casa, Teresanna aveva lasciato intendere che fosse stata la redazione a chiederle di tornare a corteggiare Francesco Monte. Dichiarazioni che hanno fatto parecchio scalpore, come è facile immaginare.

Teresanna chiarisce su Monte e Uomini e Donne: “Non avrei mai fatto una cosa chiesta dalla redazione”

Oggi Teresanna ha avuto la possibilità di chiarire quanto successo. In una intervista a SuperGuidaTv, l’ex gieffina ha detto: “Non ho mai detto una cosa del genere e ci tengo a fare una precisazione. Chi mi conosce sa bene che non sono una che fa quello che gli viene chiesto sopratutto se si tratta di un’esperienza che richiede di metterci la faccia. In quel programma ci ho messo la mia faccia, la mia vita, i miei sentimenti e non avrei mai fatto una cosa chiesta da loro”. Le cose sono andate diversamente, insomma. Stavolta Teresanna le ha raccontate per filo e per segno: “Ho raccontato a Paola di un episodio in cui ho incontrato una persona della redazione a cui ero molto legata nel periodo in cui vivevo a Roma. Alla sua domanda se io seguivo ancora la trasmissione con affetto ho risposto che non c’era storia. Sono stata io a prendere il coraggio e a mettermi in contatto con la redazione per ritornare perché sapevo di aver lasciato qualcosa in sospeso. Loro non mi hanno mai chiesto niente”.

Teresanna Pugliese parla di Uomini e Donne: “Ringrazio la redazione, Maria la porto nel cuore”

La semifinalista del Gf Vip ha poi spiegato che a vent’anni è facile avere ripensamenti ed essere istintivi, ma non avrebbe mai messo in gioco i suoi sentimenti solo perché richiesto da qualcuno. “Voglio ringraziare la redazione del programma che mi ha dato un’ulteriore bella possibilità”, ha aggiunto. Parole d’affetto anche per Maria De Filippi: “Quando penso a quel programma penso a Maria. La porto nel cuore. La sua immagine è riprodotta nel puzzle dei ricordi della mia vita. […] Maria fa parte di ricordi della mia vita e mi farebbe piacere sentirla”.