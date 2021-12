Uomini e Donne news, Marcello Messina: ecco chi è la sua fidanzata

L’ormai ex cavaliere del Trono Over presenta la donna che l’ha conquistato nella sua nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi

Marcello Messina ha lasciato Uomini e Donne dopo aver incontrato la sua anima gemella fuori dagli studi televisivi. Il cavaliere ha annunciato di aver trovato l’amore, solo una settimana dopo aver dichiarato di voler abbandonare il programma. Con un outfit elegantissimo e tanta commozione, si è seduto al centro studio rivelando di aver iniziato una conoscenza lontano dalle telecamere. Proprio per questo, non potrà continuare a far parte del parterre, ovviamente.

Il suo annuncio ha generato non pochi sospetti sia dentro che fuori il programma. Nonostante ciò, Marcello Messina oggi è felice con la sua nuova fidanzata. Sembra che la sua vecchia storia d’amore non gli permettesse di vivere nuove relazioni con serenità. Armando Incarnato l’ha anche accusato di avere una donna fuori ad attenderlo. Il fatto che abbia annunciato velocemente, dopo aver conosciuto questa ragazza da poco tempo, la sua uscita di scena, ha destato non pochi sospetti.

Ma a Marcello poco importa e oggi presenta la sua fidanzata, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La donna che sta a fianco all’ormai ex cavaliere si chiama Viviana e sul settimanale è possibile anche vedere le sue foto. Si tratta di una ragazza con i tratti scuri, capelli e occhi castani. Su Instagram è stato facile individuare il suo profilo, visto che ha condiviso due giorni fa un video che la ritrae con il cane di Marcello, un Amstaff.

La fidanzata di Messina è originaria del Salento e vive a Torino. Fa l’oculista e sui social appare come ragazza serena e spensierata. Marcello e Viviana condividono gran parte delle loro vite insieme. Lui stesso racconta che la sua dolce metà è “molto presente” e vive con lui la quotidianità.

Sente comunque la mancanza di tutte le persone che ha conosciuto dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Non ha, però, nostalgia dei suoi colleghi. E, ovviamente, non rimpiange gli scontri con Armando. Conferma di non aver mai parlato di Viviana come un grande amore, bensì del loro rapporto.

L’ha colpito subito, incuriosendolo con “la sua eleganza, il suo modo di sorridere”. Se si fosse presentata nel programma, avrebbe potuto conoscerla lì. Ma il destino ha voluto che si incontrassero nell’agenzia immobiliare in cui lavoro, senza l’imbarazzo delle telecamere, dove “si è creata una bella energia”. Ancora tra loro non è scattato il ‘ti amo’, ma lui le ha confessato di volerle bene: “Per me è già qualcosa di enorme”.

“È una persona normale! Non mi analizza, non tenta di mandarmi in analisi o di vedere i miei demoni, al massimo li vive con me”

Viviana non l’ha seguito nel suo percorso a UeD. Quando ha parlato con una sua amica del loro incontro e ha scoperto che era un cavaliere del Trono Over, ha scelto di recuperare qualche puntata per capire qualcosa in più di lui. Marcello dimostra di essere entusiasta di questa nuova love story, mentre racconta che stanno ancora scoprendo le passioni che hanno in comune, vedendosi quasi tutti i giorni.

Dieci giorni fa, Viviana ha conosciuto gli amici di Marcello e anche la madre. Ora ciò che spera è che presto possano fare dei progetti di vita insieme e che possa vincere le sue paure velocemente.