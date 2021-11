UeD, Marcello va via: ha trovato l’amore fuori, ma qualcosa non torna

Marcello Messina lascia Uomini e Donne in modo abbastanza inaspettato. Il pubblico non crede affatto alla sua versione. Sono tanti i telespettatori che si sono affezionati al cavaliere e che l’hanno sostenuto durante il suo percorso. Ma oggi quasi nessuno riesce a credere al fatto che in pochi giorni abbia incontrato l’amore fuori dallo show di Maria De Filippi. Perché il pubblico fatica a crederci? Ecco il racconto di Marcello. Circa due settimane fa, nell’agenzia in cui lavora entra una donna.

La porta a vedere degli appartamenti, lo colpisce, ma non riesce a farsi avanti. Gli immobili non andavano bene e poco tempo dopo, Messina ha deciso di prendere il numero di questa donna in agenzia e di chiamarla. Marcello appare commosso e felice, cosa che insospettisce ancora di più il pubblico e i presenti in studio. In così pochi giorni, com’è possibile che il cavaliere sia così preso e coinvolto di questa donna? Solo la scorsa settimana, Marcello stava lasciando il programma.

Dopo un’accesa discussione in studio con Armando Incarnato, aveva poi scelto di continuare il suo percorso. Oggi arriva nello studio di Canale 5 indossando giacca e cravatta. Tutti pensano alla scelta, ma in realtà ha incontrato una persona fuori. Tutto questo non torna al pubblico e Tina Cipollari si dice scettica. Gianni Sperti anche fatica a credere al suo racconto. Maria De Filippi prende le sue difese facendo presente che Messina avrebbe potuto sparire oppure andare avanti per qualche settimana per poi andare via.

La conduttrice ammette di non vedere nulla di sospettoso, mentre Tina e Gianni non riescono proprio a credergli. “Marcello ma chi ci crede?” e ancora “C’è una parte di me che sta ripensando al discorso di Armando su Marcello. Pensavo fosse folle e invece ecco qua Marcello con un’altra fuori dal programma“.

Questi sono solo alcuni dei commenti negativi che i telespettatori stanno condividendo guardando la puntata di UeD. C’è chi oggi pensa che, a questo punto, aveva ragione Armando. Quest’ultimo l’aveva accusato di essere ancora legato a una donna, con cui sarebbe andato in vacanza questa estate.

Il pubblico aveva attaccato duramente Incarnato e la padrona di casa aveva parlato di “una fonte” poco credibile che lo informava. Ora i telespettatori pare abbiano cambiato completamente idea sulla questione. Maria resta ferma nella sua posizione e tenta di spiegare agli opinionisti il suo punto di vista.

Sicuramente, come dichiara la De Filippi tutto può succedere: un colpo di fulmine che l’ha portato a lasciare il programma. Ci sono comunque, oltre alla conduttrice, i suoi sostenitori a commentare positivamente il tutto sui social.

Va considerato il fatto che per conoscere un’altra donna fuori dal programma, bisogna necessariamente andare via. Dunque, Marcello potrebbe effettivamente essere rimasto colpito da questa persona, da voler approfondire la conoscenza. Per farlo, lascia lo show.

Sebbene venga fatto notare ciò, le tempistiche continuano a portare la maggior parte del pubblico a non crederci.