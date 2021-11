Uomini e Donne, Marcello torna o lascia definitivamente? L’anticipazione

Marcello Messina ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Attenzione, però, perché il suo non è un addio definitivo! Prima, però, è stato protagonista di un fortissimo scontro con Armando Incarnato. Facendo il punto della situazione, per il cavaliere si è conclusa un’altra conoscenza, quella con Jessica Serra. Tra loro sembrava procedere tutto per il meglio, ma in Marcello non è scattata la scintilla. Pare che da parte sua non ci sia stata una particolare attrazione fisica. Jessica ci ha sperato fino all’ultimo, ma lui è apparso convinto della decisione.

Ed ecco che dopo questo momento, Marcello ha annunciato di volersi fermare, di fronte a tre dame che sono approdare in studio per conoscerlo. “Non posso fermarvi, semplicemente per il fatto che non mi fermo neanche più io”, ha dichiarato Messina, in modo inaspettato. Non sono mancate le frecciate da parte di Armando Incarnato, che anche in questo caso l’ha duramente attaccato. Il cavaliere napoletano ha sempre dichiarato di essere in possesso di prove che andrebbero a confermare le sue ipotesi.

Scendendo nel dettaglio, sia Armando che Ida Platano hanno iniziato a credere che Marcello fosse ancora innamorato della sua ex fidanzata. Incarnato ha poi sottolineato la cosa, affermando di avere le foto di una vacanza che Messina avrebbe trascorso con questa ragazza. Ed è anche per questo che ora Marcello ha deciso di concludere qui il suo percorso. Ha fatto notare di essere caduto in varie provocazioni, più volte, dando più importanza a queste che a chi si trovava di fronte.

“Sono convinto di avere un cuore enorme. Non faccio vittimismo. Rido tantissimo e forse voglio ricominciare a ridere. Sono arrivato qua con l’autostima sotto le scarpe. Non è che adesso mi senta… vabbé si vede. Penso che in questo contesto non riesco a dare e a far vedere quello che sono”

Ha ammesso di adorare il modo in cui si è confrontato con Gianni Sperti e Tina Cipollari, accettando sempre le loro battute. Non è riuscito a trattenere le lacrime e ci ha tenuto a precisare di non sentirsi debole perché si commuove. “Non ho bisogno di questa sedia per provare dei sentimenti”, ha poi affermato Marcello.

Ha ricordato la “bellissima storia” che ha vissuto con Ida Platano e poi ha preso inizio il suo scontro con Armando. Neanche in questo caso, il cavaliere napoletano è riuscito a trattenersi. A questo punto, Marcello ha chiesto una cortesia a Maria De Filippi: dare la possibilità a Incarnato di mostrare queste foto di cui da tempo parla.

“Dare la colpa a me è assurdo”, ha dichiarato Armando, prima di uscire dallo studio per prendere le sue prove. Ma Marcello ha lasciato definitivamente la trasmissione di Canale 5? Ebbene, il cavaliere non ha detto addio al programma e ha scelto di restare dopo tutto questo caos. Questo è ciò che anticipa il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Per assistere al ritorno in studio di Armando con le presunte prove bisognerà attendere la puntata di domani. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si sa che tali foto non confermerebbero ciò che il napoletano ha dichiarato finora.