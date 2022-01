Uomini e Donne, Ida si sbilancia: “Ecco cosa poi mi ha proposto Marcello”

Ida Platano a Uomini e Donne sta ancora cercando l’amore, dopo tante delusioni. La storia d’amore con Riccardo Guarnieri è stata indubbiamente la seconda relazione più importante della sua vita. Lei stessa, rispondendo a una domanda di Maria De Filippi, l’ha ammesso. E oggi torna a parlarne in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma. Ma lui non è ovviamente l’unica persona che in studio l’ha colpita. Certo, nessuno è riuscito a entrare nel suo cuore come lui, però ha intrapreso altre conoscenze significative. Ad esempio, quella con Marcello Messina.

Tra loro ci sono stati più litigi che altro. In studio era impossibile ormai trovare un punto di incontro tra loro. Ida, come Armando Incarnato, si era detta convinta del fatto che avesse qualcun’altro fuori. A un certo punto, Marcello ha confessato di aver trovato una donna lontano dalle telecamere e di volersi vivere serenamente questa conoscenza. Ha così lasciato il programma per Viviana, quella che ora è la donna che sta al suo fianco. Ma si è più sentito con Ida? A dare una risposta ci pensa direttamente la dama di Brescia.

Innanzitutto, chiarisce che non si stanno sentendo. Nonostante ciò, confessa che tra loro c’è stata una telefonata. Avevano ancora “una cosa in sospeso” e hanno deciso di farsi una chiacchierata. A oggi si augurano del bene reciprocamente. Lei svela che in realtà da parte di Marcello c’era la volontà di avere un rapporto di amicizia con lei. Ecco cosa fa sapere Ida.

“Lui mi ha proposto di vederci, quando passerò da Torino, per bere qualcosa e farci un saluto. Mi aveva proposto anche di sentirci ancora da amici, ma poi non è successo”

Dunque, sembra proprio che l’ex cavaliere abbia messo una pietra sopra a quanto accaduto e immaginato di condividere un’amicizia con lei. Eppure, come rivela oggi la Platano, non è comunque accaduto. E parlando della sua infanzia in Sicilia, Ida si commuove. I ricordi più belli sono legati ai fratelli, che lei stessa ha accudito quando erano ancora piccoli.

“Sono diventata presto adulta”, dichiara la dama, che ha lasciato la Sicilia insieme al fidanzato all’età di 17 anni. Con lui si è sposata e ha avuto un figlio, Samuele. Quest’ultimo è indubbiamente il suo amore più grande. E non può di certo dimenticare Riccardo Guarnieri. Proprio nella puntata andata in onda ieri, Tina Cipollari ha messo il dito nella piaga e Ida ha lasciato lo studio.

Per quanto riguarda Armando Incarnato, chi immagina un lieto fine tra loro può smettere di farlo. Da parte della Platano c’è un senso fraterno che la lega a lui: “Siamo amici, lo vedo come un fratello”. Le viene da ridere solo a pensare di poter ricevere una dichiarazione d’amore da parte del cavaliere napoletano. Ora come ora non immagina più di risposarsi.

“Al momento più che di sposarmi sogno di avere un altro figlio”, confessa con sincerità Ida. A Uomini e Donne la sua conoscenza con Diego Tavani è giunta al capolinea in modo abbastanza burrascoso. Come ha dimostrato in studio, ormai “è troppo tardi”. Anche il cavaliere romano ha rilasciato nel nuovo numero del Magazine un’intervista.

Al contrario, lui pare essere propenso a riprovarci ancora una volta. Ammette che, quando è rimasto a casa per via del Covid, ha sentito molto la sua mancanza. Non crede che per entrambi sarà sempre provare i sentimenti che hanno sentito.

“Se il primo arrivato portasse via Ida, dovrei pensare che quello che abbiamo vissuto non era così forte, oppure che esista qualcuno che sa prenderla meglio di me. Ma io non lo penso”

Ammette che come ha gestito il momento della scelta non gli ha fatto sicuramente onore. Si è reso conto, però, che è ora di cambiare direzione, soprattutto dopo l’ultimo rifiuto ricevuto da Ida. Oggi racconta che non si sarebbe mai immaginato che il giorno dopo la loro prima discussione lei gli avrebbe proposto di uscire: “Se devo dirla tutta, mi ha fatto male”.

La sua impressione è stata che la dama “volesse dimostrare qualcosa” e che “Tina si sbagliava”. Diego Tavani mette così una pietra sopra alla sua conoscenza con Ida Platano, ammettendo che ormai è purtroppo un capitolo che si è chiuso.