UeD Ida e Armando, forti sospetti. Tina tuona: “Lei è l’erede di Gemma”

Dalle ultime dichiarazioni, sembra che Incarnato provi qualcosa per la Platano e, intanto, l’opinionista si svela anche lei in una nuova intervista

Cosa c’è davvero tra Ida Platano e Armando Incarnato a Uomini e Donne? Molti telespettatori hanno fatto varie ipotesi, soprattutto dopo aver visto il cavaliere napoletano iniziare una ‘guerra’ contro Marcello Messina. Il fatto che si sia preso la briga di trovare delle prove che potessero schiacciare la figura del suo collega, ha fatto arrivare qualche sospetto. Intanto, Diego Tavani ha espresso la sua disapprovazione sul rapporto che c’è tra Ida e Armando. Oggi proprio lui torna a parlare di quanto accaduto.

La Platano aveva deciso di fare la sua scelta: uscire dal programma con Diego. Ma non è andato tutto come si aspettava. Infatti, mentre lei cercava un ultimo chiarimento con Tina, Tavani ha espresso il suo desiderio di tornare a sedersi nel parterre. Tutto è andato così distrutto e ora Ida sembra non essere in alcun modo disposta a dare un’altra possibilità a questo rapporto. Durante il loro confronto in studio dopo il caos, Diego ha palesato il suo fastidio.

Sia lui che Ida si svelano in nuove interviste su Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere torna a parlare dei problemi per cui, la sera prima della scelta, aveva deciso di chiudere la conoscenza. Ribadisce di essersi sentito solo al centro dello studio e di aver cercato di mandare giù “tante altre piccole cose”. Tra queste, c’è appunto il fatto riguardante Incarnato. Non gli è piaciuto vederlo avvicinarsi a lei per confessarle che prova qualcosa nei suoi confronti. Come ha raccontato già in studio, conferma:

“Armando si è avvicinato a Ida e l’ha abbracciata per poi chiederle se lei sentisse ancora qualcosa per lui. Da quanto mi ha detto Ida, lei gli ha risposto di provare solo amicizia e Armando invece le ha palesato di provare di più”

Sembra che da parte del cavaliere napoletano ci siano dei sentimenti e a parlare ci pensa anche Ida. Nella sua intervista, ammette che dopo il caos avvenuto durante la scelta Armando l’ha chiamata. Racconta di essersi fatta una bella chiacchierata con lui, durante la quale le ha consigliato di tornare a far parte del programma, con le sue paure e le sue difficoltà. Ed ecco che spiega che tipo di rapporto li lega oggi, sebbene in passato ci siano stati degli scontri:

“So che c’è un feeling basato su un grande affetto e amicizia, quindi la sua telefonata mi ha fatto molto piacere. Armando lo conosco bene, è una persona che vale tanto e so che mi vuole bene, come gliene voglio io”

Ida parla chiaramente di amicizia, ma oggi a parlare di lei ci pensa Tina Cipollari. Innanzitutto, l’opinionista di UeD ci tiene a precisare ancora che il loro chiarimento non avrebbe dovuto influire negativamente sulla scelta. A detta sua, l’interesse di Diego “non era abbastanza forte per sceglierla e andare vita con lei”.

Ribadisce che la Platano si farebbe influenzare da Gemma Galgani. Dovrebbe scegliere amicizie diverse e avere dei confronti con persone che hanno la sua età. In molti hanno ipotizzato che Ida sarà un giorno la nuova Gemma del programma e di questo ne è convinta anche Tina: “Certo che potrebbe diventare la sua erede, già lo è diventata”.

Tina Cipollari non risparmia Gemma e Biagio, il ricordo di Giorgio Manetti

L’opinionista non si pente di quello che dice e fa contro Gemma: “Ah, di una cosa forse mi pento, di non averla screditata abbastanza!”. Di certo questa non è una novità. Una persona a cui negli anni si è affezionata è Giorgio Manetti, la cui unica pecca sarebbe stata quella di confondersi con la Galgani.

In positivo, durante questa nuova edizione, l’ha colpita Costabile “quando ha capito con chi aveva a che fare, è scappato a gambe levate”. Ma se deve fare un esempio negativo, il suo pensiero va dritto verso Biagio: “Non mi piacciono gli uomini come lui, penso che usi le donne. Una cosa che proprio trovo terribile”.