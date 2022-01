UeD, gelo in studio e Maria a disagio: su Eleonora “segnalazioni volgari”

Cala il gelo nello studio di Uomini e Donne quando Maria De Filippi rivela di avere una pesante segnalazione su Eleonora D., la corteggiatrice di Luca Salatino. Finora lei sembra essere la ragazza che ha più colpito il tronista romano, ma ecco che qualcuno sembra volerle sbarrare le porte. Di chi si tratta? Non si sa, la conduttrice fa solo sapere che due ragazze hanno contattato la redazione dando una versione dei fatti che potrebbe ostacolare il percorso della giovane all’interno del programma di Canale 5.

Facendo un punto sulla situazione, Maria appare abbastanza a disagio non appena apre il discorso. Toglie i numeri di telefono di chi ha chiamato alla redazione e consegna direttamente alla corteggiatrice i fogli dove solo lei può leggere la segnalazione. La conduttrice non ha alcuna intenzione di far sapere a tutti i presenti in studio e alle telecamere cosa c’è scritto. “Vorrei evitare di leggere, perché mi dispiace leggere per te. Però, se sono vere eviterei di continuare”. In questo modo, la De Filippi invita Eleonora a dire come stanno le cose.

Le dispiacerebbe metterla in una situazione così imbarazzante. E il pubblico diventa sempre più curioso sulla segnalazione. Con il trascorrere dei minuti, l’imbarazzo in studio si fa sempre più importante. “Hai 24 anni, sei bella come il sole. Quindi, penso che sia più corretto se ce lo diciamo”, dichiara Maria. La padrona di casa fa presente che in qualunque caso non ci sarebbe alcun problema, né per lei né per Luca. Quest’ultimo, come il resto dei presenti, non sa cosa c’è scritto su quei fogli.

“Ammazza, addirittura”, esclama il tronista. Ed ecco che Eleonora ammette che probabilmente ha compreso da chi arriva la segnalazione. “Ah non ne dubito”, risponde subito la De Filippi. A questo punto, si può comprendere meglio la situazione, attraverso il racconto della stessa corteggiatrice. Spiega di aver frequentato in passato una persona, con cui avrebbe poi avviato un rapporto occasionale.

Fa sapere, inoltre, che hanno degli amici in comune. Da ciò si intuisce che tra loro non era in corso una vera e propria relazione ricca di sentimento. Chiarito ciò, Eleonora rivela che quando ha intrapreso questo percorso a Uomini e Donne le sue amiche hanno tentato di avvertirla: “Questa persona non l’aveva presa bene e avrebbe fatto un gesto così”.

Maria De Filippi ci tiene, però, a precisare che non intende entrare nel dettaglio del loro rapporto: le interessa solo sapere se vede qualcuno fuori. “Assolutamente no e lo ribadisco. Erano rapporti occasionali”, dichiara Eleonora. Gianni Sperti, intanto, affronta il gelo in studio e invita tutti a non giudicare e non scandalizzarsi di fronte a questa situazione.

Ma la conduttrice blocca l’opinionista, facendogli notare che proseguire con un discorso del genere sarebbe errato perché diventerebbe ancora più imbarazzante per Eleonora. Non solo, informa quest’ultima che non è stato “lui” a chiamare la redazione, bensì dure ragazze “che raccontano i dettagli” della vita che lei condurrebbe “con altri uomini” durante il percorso nello show.

Dopo l’accaduto, Eleonora a UeD non riesce a trattenere le lacrime mentre sta seduta nella postazione delle corteggiatrici. Si reca poi a parlare con la redazione, mentre in studio si balla.

Ida Platano lascia lo studio quando si parla di Riccardo Guarnieri

Ricordi difficili da digerire quelli che tornano alla mente di Ida quando ricorda la sua storia con Riccardo. Si trova al centro studio con la sua nuova conoscenza, Andrea, e Maria fa notare che non le è piaciuto più nessuno come il Guarnieri. “Ti farebbe paura rivederlo”, le chiede la conduttrice. La dama nega ciò e afferma di non averlo né più visto né più sentito.

Ed ecco che Tina Cipollari, dopo quanto accaduto nella puntata andata in onda ieri, torna ad attaccare Ida, accusandola di essere come Gemma Galgani. Non solo, l’opinionista dichiara di non credere affatto che tra la Platano e Riccardo ci fosse un grande amore. “Quando eravamo qui c’erano sempre liti”, esclama.

A prendere le sue difese ci pensano la De Filippi e Gianni Sperti. Dopo questo momento al centro studio, Ida va via e si reca dietro le quinte, abbastanza turbata.