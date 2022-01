Uomini e Donne, Gemma si dispera: la mazzata. Maria: “Diventa umiliante”

La dama torinese finisce in lacrime, mentre la padrona di casa presenta in studio il cagnolino Giovanni

Una nuova mazzata per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese si ritrova ad affrontare una forte delusione al centro studio. La puntata per lei è iniziata serenamente, in quanto era felice dell’inizio della sua nuova conoscenza con Massimiliano. Ma ecco che da subito subisce il primo colpo, quando siede al suo fianco anche Nadia Marsala. A questo punto, si rende conto di non essere l’unica dama ad aver iniziato con il nuovo cavaliere una frequentazione. Va comunque precisato che Massimiliano non è giunto nel parterre come corteggiatore di Gemma.

Dunque, è a maggior ragione libero di conoscere chiunque. Nonostante ciò, la Galgani non prende bene la novità, visto che pensava di essere l’unica. Quando Maria De Filippi manda in onda l’esterna che il cavaliere ha fatto insieme a Nadia poco dopo l’incontro con Gemma, quest’ultima non trattiene le lacrime. Ed ecco che il pubblico di Canale 5 ritrova di nuovo la dama torinese in grande difficoltà. Inizialmente, nega che sta piangendo, ma poi è evidente che i suoi occhi sono pieni di lacrime.

La delusione è tanta e nessuno in studio comprende il suo malessere. Gianni Sperti e Tina Cipollari – lunedì si sono scontrati in modo inatteso – non riescono a capire come possa già versare tutte queste lacrime per un uomo che neanche conosce. Probabilmente, Gemma si era fatta delle aspettative importanti su Massimiliano e sperava di poter avviare una lunga conoscenza. La mazzata finale arriva quando Nadia chiede apertamente al cavaliere se potrebbe mai avere una relazione amorosa con la Galgani.

Ebbene, Massimiliano confessa di no. Pertanto, non si aspettava di iniziare una conoscenza che andasse oltre a un’amicizia, al contrario di Gemma. “È già finita prima di cominciare e ci stavi già piangendo”, afferma Gianni guardando la dama di Torino. E non solo, il cavaliere smentisce il fatto di aver invitato la Galgani a cena per la sera di questa registrazione.

“Io ti ho invitata stasera? Allora non me ne sono accorto”, dichiara l’uomo. Sperti e Tina sono convinti che Gemma si sia illusa da sola e Maria le fa notare che ora è tutto chiaro. “Poi diventa umiliante”, commenta la De Filippi, consigliando alla dama di tornare a sedersi nel parterre lasciando il centro studio. La Galgani ci tiene comunque a precisare di non aver mai dichiarato di essere innamorata.

Ida Platano prende le sue difese e fa presente che Massimiliano avrebbe potuto dire subito alla sua amica che non aveva intenzione di avere una storia d’amore con lei. Inoltre, a detta sua, semplicemente la Galgani è rimasta male.

Nadia, invece, precisa di non aver preso un caffè con il cavaliere per fare un dispetto a Gemma. Semplicemente, ha accettato il suo invito perché a primo impatto l’ha colpito. E, intanto, la maggior parte pubblico applaude a Nadia.

Maria De Filippi a Uomini e Donne porta il cagnolino Giovanni

La padrona di casa fa una sorpresa a tutti iniziando questa puntata con il suo nuovo cane, Giovanni. Si tratta dell’ultimo arrivato in casa Costanzo-De Filippi. Il bassotto a pelo duro si è unito a Ugo e Filippa, gli altri cagnolini di Maria. “Senza di loro non vivo, sono la mia famiglia”, dichiarava tempo fa la conduttrice parlando dei suoi cani.

I commenti da parte dei telespettatori non tardano ad arrivare e tutti si dicono innamorati di Giovanni, il quale abbaia contro la telecamera. Tina Cipollari, invece, cerca di aizzarlo contro Gemma, per ironizzare un po’.

Il cane che precedentemente è stato portato in studio dalla conduttrice è Saki, simpatico Staffordshire bull terrier di Raffaella Mennoia.