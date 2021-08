UeD, Raffaella Mennoia: viaggio interrotto prima delle registrazioni, perché

Domani inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà a settembre sul piccolo schermo e, intanto, lo studio di Canale 5 riaccoglie dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Ma, intanto, Raffaella Mennoia si ritrova ad affrontare una situazione abbastanza spiacevole. L’autrice su Instagram ricorda ai telespettatori che domani verrà effettuata la prima registrazione di questa nuova edizione.

Detto ciò, ammette di essere stata molto assente in quest’ultimo periodo “un po’ per scelta”, ma soprattutto perché il cagnolino Saki non è stato bene. In questi ultimi 10 giorni, lo Staffordshire Bull Terrier ha avuto qualche problema di salute, di cui al momento non si conoscono i dettagli. Per tale motivo, Raffaella ha preferito interrompere le sue vacanze. È così tornata a Roma.

Nella Capitale, dove vive, continua a stare a fianco al suo cane, per farlo “curare adeguatamente”. Ovviamente, ha dovuto annullare la vacanza “con tutto quello che comportava”. Ci tiene a precisare per Saki farebbe questo e altro. Non ci sono buone notizie al riguardo. L’autrice fa sapere che ancora, oggi, non hanno risolto il problema di salute del suo amico a quattro zampe.

“Io sono vicino a lui come lui lo è sempre con me..Forza Tappo di sughero”, conclude così il suo post la Mennoia. Non tardano ad arrivare i commenti da parte di alcuni volti del programma e non solo. In particolare, figura quello di Gianni Sperti, che tenta di darle forza commentando con un cuore rosso. Sono tanti coloro che sono vicini, a distanza, alla Mennoia in questo momento difficile.

Il pubblico di Canale 5 conosce molto bene Saki. Nella scorsa edizione, Maria De Filippi è scesa dalle scale portandolo con sé nello studio di Uomini e Donne, sorprendendo tutti. Un ospite speciale, che ha strappato il sorriso a tutti i telespettatori.

Intanto, il pubblico non vede l’ora di avere le anticipazioni di queste prime registrazioni. C’è grande attesa per quanto riguarda chi siederà sul trono. Non solo, c’è curiosità anche su dame e cavalieri che torneranno a cercare l’amore all’interno del programma.

Martedì 24 e mercoledì 25 agosto sono le giornate previste per registrare le prime puntate, che andranno poi in onda a settembre. Non resta che attendere per scoprire quali saranno le novità di quest’anno.

Ciò che al momento si sa è che i telespettatori ritroveranno sicuramente in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti nelle loro postazioni.