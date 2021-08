Uomini e Donne, davvero Gianni e Tina lasciano? Svelato il loro futuro

Uomini e Donne si appresta a riaprire i battenti: vacanze finite per i protagonisti nuovi e vecchi dello show. Come rende noto l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza, le registrazioni della nuova stagione del programma orchestrato da Maria De Filippi prenderanno quota lunedì 23 agosto. Negli ultimi giorni, a proposito dell’edizione 2021/2022 della trasmissione, sono circolate in rete voci che avrebbero voluto Gianni Sperti e Tina Cipollari, opinionisti storici di UeD, dimissionari. E invece sia la vulcanica romana sia l’ex danzatore pugliese torneranno nelle loro classiche postazioni e ad accendere i dibattiti e le dinamiche di tronisti e corteggiatori.

A renderlo noto è Blasting News, che scrive di aver avuto conferme in tal senso da fonti vicine a Uomini e Donne. Le stesse fonti hanno sottolineato che le presenze di Gianni e Tina mai sono state in discussione. D’altra parte i ‘sussurri’ che li volevano fuori dal dating show non sono mai parsi credibili e degni di attenzione. E infatti la realtà dice altro: ci saranno entrambi.

Altro sussurro che si è fatto strada più volte in relazione alla nuova stagione di Uomini e Donne, in particolare a ciò che orbita attorno alle vicende del Trono Over, è quello che avrebbe voluto fuori dallo show pure Gemma Galgani, la veterana del parterre delle dame. Anche in questo caso nulla di vero. La torinese ci sarà e continuerà la sua ricerca dell’amore perfetto (qualcuno, anzi, più di qualcuno sussurra che continuerà la ricerca delle telecamere. Ma tant’è!).

Uomini e Donne, in arrivo la prima tronista trans

Per quel che riguarda i tronisti si attende una grossa novità: Maria De Filippi, da sempre attenta alla rappresentazione della società in mutamento, avrebbe dato l’ok per far sedere sullo scranno la prima tronista trans della storia del programma (ha incassato persino i complimenti della senatrice Monica Cirinnà). Già in passato, circa i vari orientamenti, la moglie di Maurizio Costanzo ha dimostrato di saperci fare, proponendo il Trono Gay, che ha avuto non poca fortuna.

Di recente Maria, in una intervista, ha dichiarato di essere alla ricerca di personalità un poco differenti rispetto agli ultimi anni. In particolare ha spiegato che non è semplice trovare delle persone che abbiano davvero a cuore la ricerca dell’amore piuttosto che quella della visibilità televisiva e social.