Uomini e Donne: la frase indecente di Gemma, De Filippi spiazza con Saki

Nello studio di Uomini e Donne questa volta Maria De Filippi è riuscita davvero a sorprendere tutti portando in studio Saki, il cagnolino di Alessio Sakara! Un ospite speciale, ma anche abbastanza inaspettato. Infatti, nessuno si sarebbe aspettato di vedere il cane all’interno dello studio. Si tratta di una cosa mai accaduta prima nella trasmissione, ma il pubblico conosce molto bene Saki. Non è la prima volta che la conduttrice mostra di fronte alle telecamere il cagnolino. I telespettatori hanno in passato potuto conoscere il cane durante il finale delle puntate di C’è posta per te. Sono diversi i fan che sono andati in tilt di fronte all’arrivo inaspettato di questo ospite speciale. Sui social, i telespettatori hanno iniziato a rendere protagonista proprio Saki, che ha rubato la scena ai presenti!

“Pazzesca”, hanno scritto gli utenti sui social riferendosi a Queen Mary. Saki diventò, qualche anno fa, protagonista della televisione italiana, in particolare dopo la prima serata del sabato. La razza del cane è un Staffordshire Bull Terrie. Sin da subito conquistò il pubblico di Canale 5, tanto che diventò una vera e propria star. Il proprietario non è proprio la De Filippi. Infatti, Saki è l’amico a quattro zampe di Alessio Sakara, campione di arti marziali e volto di Tu si que vales. Quest’ultimo è anche il fidanzato di Raffaella Mennoia, autrice del programma della De Filippi.

A gennaio del 2014, Saki prese parte ai saluti finali di C’è posta per te, diventando noto al pubblico italiano. Ora i telespettatori hanno avuto modo di rivederlo sul piccolo schermo nel corso della puntata di UeD andata in onda oggi. In particolare, la padrona di casa ha fatto entrare in studio, con il guinzaglio, il cagnolino. La conduttrice è rimasta nella sua postazione, seduta sugli scalini, dove ha cercato di mantenere tranquillo Saki. In questo modo, ha messo fine al momento di tensione che ha visto protagonista Armando Incarnato e ha aperto un nuovo argomento con Gemma Galgani.

La dama torinese ha avuto modo di accogliere un nuovo cavaliere, Maurizio. E durante una discussione con Tina Cipollari, è stata ripresa proprio da Maria. Il motivo? La Galgani ha spiazzato tutti lasciandosi sfuggire una frase che non appartiene al suo tipo di linguaggio: “Sono quattro anni che non vedevo se..o”. A questo punto, la conduttrice ridendo ha fatto notare: “Gemma ma quest’anno… cioè..”. Non ha terminato la sua affermazione, ma ha fatto comprendere di aver trovato strana la dichiarazione fatta dalla Galgani.