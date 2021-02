Uomini e Donne oggi: Gemma accusata, Sophie stranisce

La prima puntata di Uomini e Donne della settimana vede nuovamente al centro della scena Gemma Galgani. Cosa accade, dunque, in studio questo lunedì 1 febbraio 2021? Oggi va in onda l’ultima parte della registrazione avvenuta lo scorso 19 gennaio. Maria De Filippi torna a parlare con la dama torinese, poiché arriva un nuovo cavaliere per conoscerla. Si chiama Maurizio e in studio legge una poesia che ha scritto lui stesso. Gemma decide di iniziare questa nuova conoscenza e di chiudere con il giovane Gianluca. Il motivo? Pare che quest’ultimo abbia accusato duramente la Galgani, convinto che scelga sempre di conoscere le persone sbagliate per rimanere nel programma. Quando Gianluca sta per andare via, Tina Cipollari fa in modo che continui a restare nella trasmissione.

La puntata dovrebbe andare avanti con Sophie Codegoni, la quale ha fatto un’esterna al mare con Matteo. Quest’ultimo le ha fatto trovare un bigliettino in macchina, attraverso il quale si è dichiarato. A voce, poi, il corteggiatore le ha confessato di tenere tanto a lei e di sentire la sua mancanza quando non c’è. Non solo, le ha anche chiesto di spegnere le telecamere. Sophie ha accettato e così tra loro è scattato di nuovo un bacio, che ovviamente non viene mandato in onda. Ma ecco che oggi in studio, la Codegoni ammette di aver pensato molto a Giorgio. Viene così trasmessa la clip in cui, dopo la passata registrazione, Sophie ha chiamato il corteggiatore.

Il giovane è abbastanza arrabbiato, tanto che la giovane tronista ha deciso poi di inviargli un messaggio in cui gli ha fatto notare il suo interesse. Giorgio si presenta in puntata e le chiede di fare subito un’esterna per avere un chiarimento. La Codegoni decide di accettare e lascia così solo in studio Matteo. La giovane tronista ha compreso che il suo percorso deve continuare anche con la presenza di Giorgio, in quanto le piace molto. Il Ranieri non reagisce male, anzi. Infatti, il ragazzo ammette di essere consapevole del fatto che non sia solo in questo percorso e accetta la scelta presa da Sophie.

I presenti, però, rimangono straniti dall’atteggiamento della Codegoni, perché pare che non guardi per niente negli occhi Matteo. Inoltre, la giovane tronista non riesce a trattenere le lacrime. Lei stessa dichiara che questa per lei è una giornata in cui si sente più emotiva del solito.