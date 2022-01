Uomini e Donne, Gianni stronca Tina: l’inattesa lite lascia Maria interdetta

È scontro tra Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne. I due opinionisti, inaspettatamente, danno vita a una lite che vede protagonista Gemma Galgani. Facendo il punto della situazione, la discussione prende inizio quando la dama torinese riceve una torta e un regalo da parte di Tina. Quest’ultima ha preparato questa sorpresa, che poi si è rivelata abbastanza spiacevole, per fare i suoi particolari auguri di buon compleanno a Gemma. La dama ha festeggiato i suoi 72 anni lo scorso 19 gennaio e la registrazione corrisponde a qualche giorno dopo.

Approfittando di questo evento, la Cipollari ha fatto entrare in studio una torta con le candeline. Le foto che ha fatto posizionare, come si poteva immaginare, non sono molto gradite a Gemma. Non solo, ha inserito come numero degli anni compiuti 75. Non è una novità il fatto che l’opinionista aumenti l’età della dama torinese per prenderla in giro. Ma non è questo ciò che ha scatenato l’ira di Gianni, bensì una lettera. Tina fa in modo che sullo schermo appaia il messaggio che ha scritto per fare i suoi auguri alla Galgani.

Le parole da lei usate sono abbastanza pesanti. Nella lettera in questione, la chiama ‘cretina’ e la fa passare come una donna che passa da un letto all’altro. Fa presente che la Galgani farebbe scappare tutti gli uomini che si avvicinano a lei e molto altro. Maria De Filippi non vorrebbe, in realtà, continuare a leggere visto che già le prime frasi vanno un po’ oltre. Ma l’opinionista insiste e fa sì che la lettera venga mostrata per intero.

Non è di certo la prima volta che Tina attacca, insulta e offende Gemma. In molti hanno addirittura iniziato a credere che le due siano d’accordo, visto che è difficile pensare che la Galgani possa sopportare simili offese. Probabilmente la dama torinese non dà importanza alle parole dell’opinionista e semplicemente se le lascia scivolare addosso.

Gianni Sperti oggi a Uomini e Donne però non ci sta. Solitamente sorride e ci scherza su, riprendendo a tratti la sua collega. Questa volta la situazione è diversa e il ballerino appare davvero irritato dall’atteggiamento di Tina. Prima di ogni cosa, ci tiene a dire che si dissocia da questa spiacevole lettera che la Cipollari ha dedicato alla Galgani per il suo compleanno.

“Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! Il giorno del suo compleanno potevi essere più carina”

Gianni appare fermo nella sua posizione e non ride neanche un istante alle provocazioni ironiche della sua collega. Di solito non riesce a trattenersi, anche quando è infastidito da qualcosa. Eppure stavolta sembra proprio che Tina abbia fatto davvero arrabbiare Sperti. “Io posso parlare quanto parli tu”, dichiara con un tono duro Gianni, quando la Cipollari chiede a Maria di farlo stare zitto.

“Io non posso parlare quanto parla lei?”, chiede irritato Sperti alla De Filippi. Quest’ultima appare interdetta e senza parole di fronte a questo scontro. Infatti, chiede a entrambi se sia accaduto qualcosa tra loro o se abbiano litigato prima di entrare in studio. I dubbi di Maria non sono inattesi, visto che il tono duro di Gianni è insolito con Tina.

Nessuno dei due risponde alla curiosità della conduttrice e continuano, mentre la Cipollari continua a usare la sua ormai famosa ironia. “È il suo compleanno, fai un gesto carino o non lo fai. ‘Cretina’ le hai detto”, le fa notare Gianni. Infine, si dice dispiaciuto, fa ancora gli auguri di buon compleanno a Gemma e le fa anche i complimenti.

Dall’altra parte, la Galgani non se ne sta zitta: “Sei squallida”. Nel frattempo, apre il regalo ricevuto dell’opinionista. All’interno della scatola trova un ortaggio, ma non si sa di preciso quale. Maria De Filippi preferisce non far rivelare alla dama, visto che si tratterebbe di un regalo a doppio senso.