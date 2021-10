UeD, Maria perplessa. Tina: “Io e Gemma a cena? Una cosa pesante”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Tina Cipollari è fuori di sé, tanto che Maria De Filippi è costretta più volte a riprenderla. La padrona di casa si chiede cosa sia preso all’opinionista, che non smette di urlare e di insultare Gemma Galgani. Le offese rivolte alla dama torinese non sono di certo una novità, ma questa volta Tina è davvero furiosa. Non riesce a calmarsi e continua a dar vita a dei fortissimi attacchi, alzandosi in piedi e urlando a squarcia gola. Maria la riprende, ma non serve a nulla.

“La mummia rifattona”, esclama la Cipollari contro Gemma. “Tina ma che ti è preso oggi”, domanda perplessa la conduttrice. La Galgani non capisce perché l’opinionista continui ad avercela con lei. Sa che il suo compito è quello di dire la sua su ciò che accade nel programma, ma questo non le dà il diritto di offenderla. La dama torinese si difende così e la Cipollari ammette di essere “indiavolata”. A questo punto, non riuscendo a comprendere il suo comportamento, la De Filippi le chiede cosa sta accadendo, se ha sentito o visto Gemma in questi giorni.

Prendendo la palla al balzo, Tina rivela di aver visto in rete una notizia che riguarda sia lei che la Galgani. Diversi giorni fa, Alessandro Rosica – esperto di gossip conosciuto sui social come Investigatore Social – ha lanciato una bomba sulle due ‘nemiche’ di Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, ha fatto sapere ai suoi fan di essere certo del fatto che Tina e Gemma vadano a cena insieme.

Dunque, secondo Rosica, non sarebbe reale il rapporto burrascoso che le due mostrano di fronte alle telecamere. Infatti, si dice convinto che entrambe stiano fingendo di essere ‘nemiche’. Tali parole non sono passate inosservate agli occhi della Cipollari, che oggi decide di rispondere a questo dubbio una volta per tutte.

In molti hanno, negli anni, ipotizzato che tra la Cipollari e Gemma non ci sia davvero tutto questo astio e che fingano di litigare per attirare il pubblico. Ed ecco che oggi Tina decide di smentire tutto questo, categoricamente. L’opinionista ci tiene a precisare che non esiste alcuna amicizia tra lei e la Galgani e si domanda come possa essere uscita fuori una notizia del genere.

Detto ciò, ancora furiosa, si reca dietro le quinte per cercare il nome della persona che ha lanciato la notizia in questione. Maria le chiede di evitare, ma non ottiene il risultato sperato. Andando fuori dallo studio dichiara: “Ma questa è una cosa pesante, se permetti”.

Rientra poco dopo facendo il nome di Rosica e appare abbastanza arrabbiata. In tutto ciò, Tina smentisce di avere un rapporto pacifico con Gemma fuori dallo studio, come in molti hanno ipotizzato.