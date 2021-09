Uomini e Donne news, “Tina e Gemma a cena insieme, litigano per finta”

Notizia bomba su Uomini e Donne. Stando ad alcune indiscrezioni la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sarebbe del tutto costruita. Solo sceneggiate, a quanto pare, per far parlare di loro e del programma di Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione l’esperto di gossip e cronaca rosa Alessandro Rosica, conosciuto sui social network come Investigatore Social.

Rosica ha assicurato, stando ad alcune fonti consultate, che le litigate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sarebbero del tutto inventate, scritte dagli autori di Maria De Filippi per creare attenzione su Uomini e Donne. “Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochini”, ha dichiarato senza filtri Investigatore Social su Instagram.

Tina e Gemma litigano per finta a Uomini e Donne?

L’appassionato di pettegolezzi ha poi spifferato che Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno un rapporto tutt’altro che burrascoso, tanto da andare spesso a cena insieme. Va detto, però, che i paparazzi non hanno mai beccato le due a braccetto: quello che dice Rosica sarà la verità o solo l’ennesima malelingua sull’opinionista e la Dama di Uomini e Donne?

Non è la prima volta, infatti, che si parla di “teatrini” tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ma le dirette interessate hanno sempre smentito. Entrambe hanno chiarito più di una volta che la loro antipatia è reciproca e reale anche se, va precisato, la Galgani non ha mai capito i motivi di tutto questo astio da parte di Tina. Quest’ultima si è limitata a dire di non provare simpatia per la Dama di Torino, con la quale i conflitti vanno ormai avanti da anni.

Gemma Galgani si è rifatta il seno e Tina Cipollari non perdona

Anche la nuova edizione di Uomini e Donne è partita sotto il segno di Gemma Galgani e Tina Cipollari. La prima si è rifatta il seno e le labbra (nonostante l’età) e la seconda non ha perso occasione per attaccarla. La prima puntata del dating show – andata in onda su Canale 5 lunedì 13 settembre – ha visto protagoniste ancora una volta Gemma e Tina e i loro scontri di fuoco.