UeD, Marcello: “Cos’è successo quando non eravamo ripresi”, il retroscena

Marcello Messina dopo Uomini e Donne rivela un retroscena su Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il tutto sarebbe accaduto mentre le telecamere non li stavano inquadrando. Sembra che i due opinionisti dello show di Maria De Filippi si siano ricreduti sull’ormai ex cavaliere. Si è fatto notare durante questa edizione durante la sua conoscenza con Ida Platano, arrivata al capolinea in modo disastroso. I due si sono spesso attaccati in studio, per poi arrivare a qualche gesto di pace. L’atteggiamento di lui, però, ha alimentato nel tempo i sospetti.

In particolare, Armando Incarnato e Ida l’hanno spesso accusato di avere già una relazione avviata fuori dal programma. Lui ha sempre smentito e si è ritrovato, più di una volta, Gianni contro. Infatti, quest’ultimo non ha mai creduto alle sue versioni, mentre tantissimi telespettatori l’hanno sostenuto fino alla fine. Ed ecco che improvvisamente Marcello ha annunciato di avere conosciuto una persona speciale, attraverso il suo lavoro. Ha così lasciato la trasmissione.

Il fatto che sia spuntata in modo improvviso quella che ormai è la sua attuale fidanzata, Viviana, ha fatto dubitare non poco anche il pubblico. In una nuova intervista su PiùDonna, Marcello Messina rivela cos’è accaduto durante la sua ultima puntata in studio. È convinto che sia Gianni che Tina alla fine si siano ricreduti sulla sua persona. “Adesso sanno che sono corretto e pulito”, dichiara l’ex cavaliere. E a questo spunto svela il retroscena.

“L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore”

Sarà davvero così? Gianni non sembrava propenso a ricredersi sul suo conto e neanche Tina. Eppure pare che, quando le telecamere non erano puntate su loro, l’opinionista abbia fatto un passo avanti verso Marcello. Difficile da credere, visto che durante la messa in onda entrambi hanno apertamente dichiarato di non credergli.

Per rispetto di Maria De Filippi e della produzione, Messina ha subito pensato che fosse inutile continuare il suo percorso nel programma dopo aver conosciuto Viviana. Come invece “fanno in moltissimi che sono lì solo per ottenere visibilità”. E ancora aggiunge un’altra frecciata.

“Mi sembra strano che nei percorsi molto lunghi, che durano dai 4 ai 10 anni, non si conosca la persona giusta anche all’esterno dello show”

Intanto, dopo Uomini e Donne, l’amicizia tra Marcello e Isabella Ricci va avanti. Con Fabio e a Viviana, hanno festeggiato il nuovo anno insieme “tutti tamponati e vaccinati”.

Attualmente Marcello e la fidanzata Viviana non vivono insieme. Sa che la gente è convinta del contrario, ma si conoscono da “due mesi scarsi”.

Marcello Messina su Ida, Gemma e Armando dopo UeD

Quando gli viene chiesto cosa l’ha colpito della sua fidanzata rispetto a Ida, ammette di non riuscire a fare dei paragoni. Fa presente che con la Platano la conoscenza non è andata avanti in quanto “mancavano delle affinità di coppia”. Ma tra loro “non c’era uno sbagliato o uno giusto”. Non si sono mai sentiti quando è andato via dal programma, come si poteva immaginare.

E arriva così il momento di rispondere a qualche domanda anche su Armando Incarnato. Non sa il motivo per cui ha ricevuto tanti attacchi da parte del cavaliere napoletano. Sentiva che da parte sua ci fosse una certa avversione. “Forse perché ero tutto quello che non è lui”, Marcello attacca apertamente l’ex collega.

Non nutre dei risentimenti nei suoi confronti e a oggi pensa che “forse gli ho rubato un po’ la scena, ma non lo so”. Da parte di Gemma Galgani non ha di certo ricevuto complimenti. A detta sua, essendo amica di Ida, si è risentita per come sono andate le cose tra loro. Al contrario, con Isabella Ricci è nata una grande amicizia.

“Usciti dal programma abbiamo cominciato anche a sentirci. All’interno non si poteva fare. Potevi conoscere le persone solo se c’era un’interesse, per l’amicizia dovevi aspettare di uscire dallo show. E anche su quello siamo stati corretti e abbiamo seguito le regole. Il feeling c’era già da prima, ma abbiamo aspettato per contattarci”

Infine, svela di aver scritto due lettere il giorno che ha lasciato il programma e le ha consegnato dopo la registrazione: una per Angela della redazione e una per Maria De Filippi.