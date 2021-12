UeD, Isabella Ricci va via: l’ultima stoccata, le reazioni di Gemma e Gianni

Isabella Ricci ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Fabio. Come già avevano rivelato le anticipazioni, la dama ha lasciato il programma di Maria De Filippi dopo aver trovato l’amore. Ha conosciuto il cavaliere qualche settimana fa e con il passare del tempo entrambi hanno sempre espresso commenti positivi sui loro incontri. A un certo punto, la dama ha annunciato che presto avrebbe lasciato la trasmissione, ma prima voleva ancora deliziare il pubblico di Canale 5 con la sua speciale conoscenza.

Tra attacchi, accuse e forti scontri, Isabella va via seguita dagli applausi dei suoi numerosi fan. Quando è arrivata, durante la passata edizione, nel dating show ha subito attirato l’attenzione di tutti. Sono tantissimi coloro che hanno iniziato ad amarla e apprezzarla. Ma da settembre qualcosa è cambiato. Diversi telespettatori hanno modificato la loro idea, in quanto hanno iniziato a vederla non poi così diversa da altri personaggi presenti nello studio di Canale 5. A detta di qualcuno, Isabella Ricci non si sarebbe presentata al pubblico in modo sincero.

Il fatto che poi ha iniziato a dare peso a Instagram ha destato non pochi sospetti. Nonostante ciò, molti dei suoi fan sono comunque rimasti al suo fianco e oggi applaudono felici. “Noi usciamo dal programma. Non pensavo di commuovermi così, era nell’aria”, ha dichiarato Isabella, annunciando la sua uscita. Fabio ha reso tutto ancora più magico facendo entrare un mazzo di fiori. Non solo, ha fatto sì che brindassero al centro studio, prima di lasciarsi andare al ballo sotto la cascata di petali rossi.

Ma come hanno reagito Gemma Galgani, Gianni Sperti e Armando Incarnato alla sua uscita? Con tutti e tre ha dato vita a forti discussioni in studio. Nonostante ciò, questa volta hanno preferito il silenzio. A notarlo non sono stati solo i telespettatori, ma anche la stessa Isabella, che ha lanciato la sua ultima stoccata a Gemma!

“Mi aspettavo un po’ di commozione da parte sua”, ha affermato la Ricci, facendo presente che ogni volta che qualcuno lascia il programma la dama torinese non trattiene le lacrime. Invece, la Galgani non è riuscita a emozionarsi, come si poteva immaginare. A detta di qualcuno, la Ricci avrebbe deciso di attendere, anziché uscire subito, perché Gemma era assente a causa del Covid.

Gianni e Armando non hanno lanciato alcun attacco a Isabella, ma si sono mostrati abbastanza indifferenti. Quando Isabella e Fabio hanno ballato sotto la pioggia dei petali rossi, Sperti ha lasciato la sua postazione e si è recato dietro le quinte.

Da parte sua è sempre arrivato un commento per le coppie che hanno lasciato il programma. Probabilmente l’opinionista non si è ricreduto su Isabella e quindi ha preferito non rovinare il momento con altre discussioni.

Armando, invece, si è alzato dalla sua sedia e si è recato alla macchinetta del caffè, come ha notato il pubblico.