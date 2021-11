Gemma Galgani guarita dal Covid: nuovo amore in vista, le anticipazioni

La Dama è tornata in studio e si è subito rimessa in gioco in una nuova conoscenza: per lei è arrivato un nuovo corteggiatore

Gemma Galgani è guarita dal Covid ed è tornata a Uomini e Donne. La Dama non sarà più costretta a seguire le vicende delle registrazioni in collegamento da casa, dove ha passato l’isolamento dopo essere risultata positiva. Gemma non dovrebbe aver avuto complicazioni durante la sua positività al Covid, ma il decorso della malattia è andato per il meglio, senza sintomi insopportabili. Ha avuto la forza di partecipare alle registrazioni in collegamento e questo ha rasserenato tutti, sia i suoi fan sia chi non sempre riesce a sopportare i suoi monologhi in studio. Tutto è andato per il meglio, comunque: Gemma ora è negativa al Covid.

Ieri c’è stata una registrazione del programma, in cui Isabella Ricci è andata via in compagnia, e Gemma era presente in studio. Dunque dovrebbe essersi negativizzata nel giro di un paio di settimane, considerando che a metà novembre è risultata positiva. Adesso che è di nuovo in studio non mancheranno i siparietti con Tina Cipollari, ma anche le sue conoscenze. Sì, perché le anticipazioni di Uomini e Donne svelate da Lorenzo Pugnaloni parlano già di una nuova conoscenza per la Dama.

Neanche il tempo di rimettere piede in studio dopo qualche settimana che è subito arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. Sarà lui quello giusto? Presto per dirlo, ma il pubblico non può che augurarlo alla vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Gemma è nel programma sin dalle prime edizioni, si è fidanzata con Ennio ma è tornata poi in trasmissione perché non è andata bene. Insomma, ha avuto le sue conoscenze anche durature ma nessuna di queste si è trasformato in qualcosa di serio.

Le anticipazioni non hanno svelato solo la guarigione di Gemma dal Covid, ma anche di altro. Sempre sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, infatti, si legge che Diego è partito all’attacco contro Ida e Armando. Tutti sono ancora in studio quindi e pare che la conoscenza tra Ida e Armando stia proseguendo. Intanto oggi i protagonisti di Uomini e Donne torneranno in studio per una nuova registrazione: cosa succederà?