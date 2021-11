UeD, Gemma Galgani assente: la 71enne colpita dal Covid, come sta

La dama torinese è stata contagiata: niente presenza in studio, in cui sbarca Teresanna Pugliese, vecchia conoscenza del programma

Gemma Galgani colpita dal coronavirus. La dama più popolare del Trono Over di Uomini e Donne è risultata positiva al tampone, come rende noto Fanpage.it, che aggiunge che la donna 71enne originaria di Torino, ieri, sabato 13 novembre, non è stata presente negli studi del programma condotto da Maria De Filippi, proprio per via del contagio. Nelle scorse ore UeD ha registrato delle puntate: Gemma non c’era fisicamente, anche se è comunque riuscita a dare il suo contributo alla trasmissione, collegandosi da remoto.

Al momento Gemma si trova presso la propria abitazione dove sta scontando l’isolamento domiciliare, vale a dire la quarantena, come stabilito dai protocolli sanitari stilati per arginare la diffusione dei contagi da Covid.

Stando alle indiscrezioni trapelate, le condizioni di salute della torinese non sono preoccupanti. Nel dettaglio, starebbe bene e non avrebbe manifestato sintomi gravi. Sempre secondo le anticipazioni, nel corso del collegamento da remoto con lo studio di Uomini e Donne, ha partecipato attivamente al programma pomeridiano in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

UeD anticipazioni: Ida Platano non perdona Diego, ospite d’onore Teresanna Pugliese

Per quel che riguarda le altre anticipazioni relative alla puntata registrata nelle scorse ore, Ida Platano non ha perdonato Diego, nonostante il cavaliere si sia presentato con dei dolci. La dama ha preferito danzare con Armando Incarnato, con il quale ha avuto alcune ruggini in passato.

Teresanna Pugliese, vecchia conoscenza del dating show, è sbarcata in studio in qualità di ospite d’onore. A Uomini e Donne nessuno si è scordato della sua storia con Francesco Monte. Il tarantino la scelse, ma la relazione, dopo vari alti e bassi, naufragò.

L’ex tronista campana oggi è sposata con Giovanni Gentile. La coppia ha coronato il proprio rapporto con l’arrivo di un figlio nel 2015. Il frutto d’amore è stato chiamato Francesco.

Teresanna e Giovanni sono convolati a nozze tre anni dopo la nascita del bebè. La presenza di Teresanna a Uomini e Donne dovrebbe essere in funzione di una passerella, una sorta di revival di quegli anni.