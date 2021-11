Uomini e Donne, Isabella sceglie Fabio e va via: ultima risposta alle critiche

La Dama, amatissima sui social, ha dimostrato ancora una volta di non essere in cerca di sponsor: le anticipazioni

Isabella Ricci lascerà Uomini e Donne ma con Fabio! La Dama ha deciso di vivere la sua relazione al di fuori del programma, come è giusto che sia. Nel giro di poche settimane quindi il pubblico di Maria De Filippi si ritroverà orfano di due protagonisti indiscussi degli ultimi mesi: Marcello Messina e Isabella. Il primo ha abbandonato nella puntata in onda ieri, raccontando di aver conosciuto una donna fuori e di voler conoscere lei. La storia ha suscitato qualche critica, è stato persino strano per alcuni che Marcello abbia scelto tra il programma e una sconosciuta. Se non fosse stata una sconosciuta – e succede di conoscere gente nuova, quindi sconosciuta – ma un’amica di vecchia data con cui avrebbe scoperto di provare un sentimento, allora la critica sarebbe stata diversa: eravate già fidanzati, e dito puntato.

Quando un personaggio non convince gli opinionisti e i detrattori nel parterre allora qualsiasi dettaglio diventa un appiglio per attaccare. Marcello ha dimostrato di non essere a Uomini e Donne per la telecamera, altroché. Lo stesso farà Isabella Ricci, anche lei accusata da Gianni Sperti, dal terzo opinionista Armando Incarnato e dalla quarta Gemma Galgani di essere lì per sponsorizzare i vestiti del suo guardaroba. Non di certo per cercare l’amore, secondo loro e la loro lunga esperienza sulla sedia di Uomini e Donne. Mentre le facevano le pulci sui suoi metodi di pagamento, tra fatture e scontrini, Isabella ha conosciuto Fabio ed è nato qualcosa tra loro.

Ieri è stata registrata una nuova puntata e Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram ha svelato le anticipazioni di Uomini e Donne: Isabella è andata via con Fabio. Una nuova, l’ennesima ma anche l’ultima risposta alle critiche: era davvero lì per conoscere qualcuno. Appena ha incontrato un uomo capace di stupirla, di farle provare emozioni, ha lasciato lo studio. Si è presa comunque del tempo per avere certezze sul suo interesse verso Fabio, sceso per corteggiare lei.

Già da qualche puntata, seguendo la programmazione in onda, Isabella ha raccontato al centro dello studio di essere molto coinvolta. Aveva pure anticipato che se la conoscenza fosse proseguita così allora avrebbe lasciato con lui. Alla fine è successo, nulla è cambiato e anzi tutto si è evoluto in positivo. Isabella Ricci ha scelto Fabio e insieme hanno lasciato Uomini e Donne. Le anticipazioni non hanno svelato altro, per ora, ma Gemma e Armando dovranno scegliere un nuovo bersaglio dopo aver perso Marcello e Isabella.