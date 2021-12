Uomini e Donne: Maria schiaccia Ciprian e Diego si sbottona su Ida

Maria De Filippi già non approvava Ciprian Aftim: nella puntata di Uomini e Donne è apparsa abbastanza seccata. Quella andata in onda oggi è proprio la registrazione che precede quella in cui c’è stata la scelta bomba di Andrea Nicole. Insieme al corteggiatore, la tronista è giunta nello studio di Canale 5 svelando dei retroscena della sera precedente che hanno portato la fine del suo percorso. Ebbene proprio dopo la registrazione andata in onda oggi, Ciprian ha raggiunto l’alloggio di Andrea Nicole.

Qui i due avrebbe trascorso la notte insieme. Ma il tutto è chiaramente avvenuto senza il consenso della redazione, tenuta all’oscuro. Quanto accaduto ha generato in studio il caos, con una Maria profondamente delusa. L’atteggiamento dei giorni precedenti ha fatto pensare al pubblico che la De Filippi sospettasse qualcosa. E oggi, invece, i telespettatori hanno assistito a una ribellione da parte della conduttrice, che è apparsa davvero contraria all’atteggiamento di Ciprian.

Il tutto è accaduto nel momento in cui Andrea Nicole è intervenuta per chiedere delle spiegazioni al corteggiatore. La tronista ha voluto sapere cosa intendesse con il messaggio che le aveva appena inviato. Tronisti e corteggiatori possono sentirsi con i telefoni che vengono tenuti sotto controllo dal programma e ciò accade anche durante le registrazioni in studio.

Questa volta, Ciprian non è stato per nulla carino nei confronti della Conte. A detta di molti, il corteggiatore avrebbe cercato di dare della poco di buono ad Andrea Nicole con il suo messaggio.

“Tu decidi di non baciare nessuno poi tu ci porta e tu ci stai? Fai così pure fuori? Ti scrivo questo perché voglio sapere con chi ho a che fare”

Aftim ha poi alluso al fatto che di fronte a due calici di vino bianco la tronista bacerebbe chiunque, in riferimento al bacio che lei si è scambiata con Alessandro. Questo è ciò che si è percepito e che non è andato giù ai presenti in studio. In particolare, a intervenire ci ha pensato Gianni Sperti, che non ha mai creduto alle parole di Ciprian.

Ed ecco che quando il corteggiatore ha chiesto scusa alla tronista, Maria De Filippi non ha più trattenuto la sua disapprovazione. Le parole della padrona di casa hanno colpito molto Ciprian, che è apparso in grande difficoltà. Probabilmente, non si aspettava di ricevere un attacco proprio da parte della conduttrice di Uomini e Donne. Quest’ultima ha fatto subito notare ad Andrea Nicole che le sue scuse potrebbero non essere vere.

“No lei non è il suggeritore ufficiale di Ciprian: gli ha detto chiedi scusa e lui ha detto chiedo scusa. No magari lo pensavi, ma se 10 secondi prima te l’ha detto, non posso non dirglielo. Quindi, non saprò mai dirti se te l’avrebbe detto oppure no”

In questo caso, Maria ha indicato un uomo seduto tra il pubblico, proprio dietro alla postazione dei corteggiatori, che avrebbe appunto consigliato a Ciprian di chiedere scusa ad Andrea Nicole. Si è poi andati avanti con il confronto tra i due. La tronista ha tentato di capire cosa volesse realmente intendere il corteggiatore, insistendo sul fatto che non dovrebbe passare il messaggio che lui l’ha insultata.

La De Filippi è nuovamente intervenuta, andando contro Aftim. Scendendo nel dettaglio, ha chiesto alla tronista di tornare sulla terra e di tenere presente che potrebbe aver idealizzato Ciprian. Maria ha cercato di farla riflettere: lei non può ancora sapere se il corteggiatore fuori sia come lei crede che sia.

Imbarazzato, il corteggiatore è apparso senza parole. “Ti piace un uomo che gioca a rimpiattino? Con il rimpiattino non si costruisce niente”, ha poi continuato Maria, andando sempre contro Aftim. Secondo la conduttrice, Andrea Nicole avrebbe dimostrato fin troppo a Ciprian. Ora non resta che attendere di assistere tra mercoledì e giovedì alla scelta bomba!

Uomini e Donne, Diego Tavani sgancia la sua bomba su Ida Platano

Nuovo scontro tra Ida Platano e Diego Tavani. La loro storia è finita ancora prima di iniziare, è proprio il caso di dirlo. Ora il cavaliere sta frequentando Elena e quando si è trovato oggi al centro dello studio si è scontrato ancora con la storica dama. E improvvisamente, mentre ha dovuto difendersi dagli attacchi di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Armando Incarnato, ha rivelato di avere qualcosa da dire.

“Spero che esca fuori questa cosa! Deve uscire! Durante la telefonata tu dici: “Guarda Diego te lo dico subito, io lascio il programma e rientro perché Maria mi conosce”

Questa è l’accusa che il cavaliere romano ha riservato a Ida, che non ha trattenuto le lacrime. “Una delusione, non hai capito proprio niente. Sei deludente, sei stato il peggiore, hai giocato benissimo”, ha dichiarato a gran voce la Platano, piangendo. La dama ha ovviamente smentito il racconto. Dunque, non si sa effettivamente cosa abbia detto Ida durante questa telefonata.

La maggior parte del pubblico si è schierata contro la dama, sebbene riconosca che Diego abbia sbagliato e anche parecchio. A detta di molti telespettatori, c’è chi avrebbe fatto peggio nel programma.