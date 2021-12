UeD, Maria aveva già sgamato Andrea Nicole? Intanto, esce un retroscena

Maria De Filippi aveva già sgamato Andrea Nicole a Uomini e Donne? Questa è l’impressione che hanno avuto oggi molti telespettatori. Questo, però, potrebbe essere smentito dalle anticipazioni della scelta. Nel corso della puntata di questo pomeriggio, la padrona di casa ha più volte chiesto ad Alessandro Verdolini se avesse creduto oppure no alle parole della tronista oppure no. Quando sono soli, il corteggiatore ha sempre avvertito l’interesse che lei avrebbe provato nei suoi confronti.

Ma ogni volta che si sono trovati al centro studio è come se Andrea Nicole e Ciprian fossero già troppo vicini. Questo è un dettaglio che Alessandro ha reso noto senza troppi giri di parole. La tronista ha tentato di spiegargli che non è mai stato così per lei. In questa circostanza, è intervenuta la padrona di casa che ha cercato con insistenza di far riflettere Verdolini: “Le credi perché vuoi crederle o le credi?”.

A questa domanda, inizialmente Alessandro ha risposto che le crede, per poi ammettere che effettivamente è lui a volerle credere. Maria non ha perso tempo e ha sottolineato questo dettaglio, che non poteva essere trascurato. Quando Andrea Nicole ha continuato a dare le sue giustificazioni al riguardo, è stato come se la De Filippi ironizzasse sulle sue parole. Come se già fosse consapevole del fatto che la tronista era già sentimentalmente legata a Ciprian.

Sono diversi i telespettatori che hanno intuito ciò nel corso della puntata di oggi, che fa parte della registrazione avvenuta prima della scelta. E le anticipazioni dicono che Andrea Nicole ha scelto Ciprian, qualche giorno dopo, ma con un effetto bomba. Infatti, pare che la sera precedente sia stata raggiunta dal corteggiatore, con cui avrebbe trascorso la notte.

Il tutto sarebbe accaduto all’oscuro della redazione e avrebbe deluso non poco la De Filippi. Ma aveva davvero già sgamato Andrea Nicole? Probabilmente, come molti, aveva intuito che la scelta sarebbe ricaduta su Ciprian, di certo non poteva prevedere cosa sarebbe accaduto. Non solo, durante la registrazione bomba, Maria avrebbe ammesso di non credere al fatto che i due si siano incontrati altre volte di nascosto.

Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, Andrea Nicole in questi giorni avrebbe ricevuto il sostegno di un suo amico. Sui social, il ragazzo avrebbe fatto intendere un qualcosa di particolare riguardante il programma di Maria De Filippi. Ciò sarebbe accaduto a seguito di commenti abbastanza negativi e forti sulla tronista, da parte del pubblico.

Inizialmente avrebbe fatto presente che l’amore non ha uno schema, al contrario di un programma. Avrebbe poi invitato tutti ad attendere la messa in onda della puntata prima di arrivare a delle conclusioni, sottolineando che Andrea Nicole “ha scelto da donna libera”. Ed ecco che questo amico della tronista avrebbe poi proseguito con una rivelazione sul dietro le quinte di Uomini e Donne.

“Ti assicuro che ciò che si vede da casa non ha nulla a che fare con le dinamiche che accadono dietro le telecamere. Se sapessi esattamente come sono andate le cose non la penseresti così“

Cosa avrà raccontato in privato la tronista su ciò che accade dietro le quinte? Ora, sicuramente, non resta che attendere per assistere alla scelta di Andrea Nicole e Ciprian!