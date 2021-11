UeD, Andrea Nicole sceglie Ciprian dopo una notte insieme: scelta bomba

La scelta della tronista è avvenuta in modo insolito: non era mai accaduto nel programma di Maria De Filippi

AGGIORNAMENTO: Maria De Filippi ha ammesso di essere rimasta delusa da quanto accaduto, in quanto avrebbero potuto avvisare la redazione, invece di fare tutto di nascosto. Tina e Gianni non si sono trattenuti e ne hanno dette di ogni, mentre Alessandro è rimasto sconvolto. L’ormai ex tronista non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte alle varie reazioni, secondo quanto rivela Il Vicolo delle News.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne che Andrea Nicole ha scelto Ciprian. La sua scelta, però, non è avvenuta nel classico modo. Secondo quanto si legge sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, è accaduto qualcosa di insolito. Il tutto sarebbe accaduto nel corso della registrazione di oggi, martedì 30 novembre 2021. La tronista non ha dovuto ritrovarsi seduta al centro dello studio per seguire i vari passaggi che prevede la scelta nello show di Maria De Filippi.

Infatti, Andrea Nicole e Ciprian sono entrati in studio insieme. “Non è avvenuta una ‘scelta normale'”, rivelano le anticipazioni. I due protagonisti di questa registrazione hanno raccontato cos’è accaduto nelle scorse ore. Scendendo nel dettaglio, il corteggiatore ieri sera si sarebbe recato dalla Conte senza parlarne con la redazione. Dunque, il programma non era a conoscenza di questa sua mossa. “In poche parole i due hanno passato anche la notte insieme”, si legge.

Il tutto sarebbe accaduto senza che la redazione sapesse nulla. Una volta giunti in trasmissione oggi, probabilmente, Andrea Nicole e Ciprian avranno raccontato quanto successo nella serata di ieri. E così in studio sono approdati come una coppia. Come avrà preso tutto questo Alessandro? Sicuramente non bene. Il ragazzo sta dimostrando di essere davvero preso dalla tronista e in molti lo sostengono. L’esterna in cui ha portato la madre di Andrea Nicole in studio gli aveva fatto fare un grande salto in avanti.

C’è stato grande apprezzamento da parte del pubblico per Alessandro. Ciprian è stato spesso messo sotto accusa, in quanto ritenuto da qualcuno poco credibile. Andrea Nicole a Uomini e Donne, però, ha sempre creduto in lui, nonostante tutti le consigliassero di fare dei passi indietro. Ed evidentemente il cuore l’ha portata a sceglierlo.

Il fatto che lui si sia recato da lei senza farsi seguire da redazione e telecamere, potrebbero aver portato la tronista a capire di avere una scelta. In tanti avevano previsto che Andrea Nicole avrebbe scelto proprio lui. Sin dall’inizio, ha fatto notare il suo interesse. Ora non resta che attendere per assistere alla loro scelta e alle varie reazioni.

Qualche giorno fa, è uscita fuori la notizia sull’arrivo di una nuova tronista. Si tratterebbe di una donna non sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Per ora non si altro.