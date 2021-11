UeD anticipazioni, arriva una nuova tronista (già nota): l’indiscrezione

Arriva un’indiscrezione su Uomini e Donne: sarebbe in arrivo una nuova tronista. Sembra che la ragazza che siederà sul trono non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Questo è ciò che anticipa in questi minuti Il Vicolo delle News. Non si tratta di una notizia certa e confermata, ma non è sicuramente da escludere. Al momento, sono attivi tre tronisti: Roberta Giusti, Andrea Nicole Conte e Matteo Ranieri. Le prime due, si sa, sono vicine alle rispettive scelte. Dunque, dovranno inevitabilmente lasciare il posto a qualcun’altro.

Diverso il discorso per l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni, salvo imprevisti. Al suo fianco presto si siederà un altro tronista e, secondo questa nuova indiscrezione, si tratta di una donna. L’anticipazione bomba fa sapere che la ragazza avrebbe già girato il suo video di presentazione, pertanto sarebbe a un passo dal trono. In effetti, pare che approderà nel programma di Maria De Filippi “tra poche settimane”. Non è stato reso noto il nome di questa nuova tronista, ma ci sono dei dettagli da prendere in considerazione.

Innanzitutto non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Oltre ciò, l’indiscrezione parla di “una bella mora”. Ovviamente prendendo in considerazione ciò, non si può non pensare che una tra Roberta e Andrea Nicole farà la sua scelta nei prossimi giorni Chi sceglierà a breve a Uomini e Donne? Entrambe stanno arrivando a fine percorso.

La loro esperienza nello show di Canale 5 è iniziato a fine agosto, durante le prime registrazioni di questa edizione. Inoltre, pare proprio che siano tutte e due a buon punto. I dubbi sono ancora tanti, almeno secondo quanto le due troniste dichiarano in studio. Roberta si ritrova tra Luca e Samuele.

Nel corso della puntata andata in onda oggi, il pubblico ha visto la Giusti baciare in esterna entrambi i corteggiatori. Lei stessa ha ammesso di non avere una particolare preferenza, in quanto prova dei sentimenti per entrambi. Invece, Andrea Nicole è ancora divisa tra Ciprian e Alessandro.

In molti sono convinti che la scelta della Conte ricadrà sul primo, per cui ha sempre mostrato un forte interesse. Col tempo, le idee del pubblico sono un po’ cambiate. In effetti, Alessandro si è fatto strada nel cuore della tronista e potrebbe accadere il colpo di scena.