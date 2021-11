Uomini e Donne, Matteo Ranieri: Sophie sotto tiro, arrivano le frecciate

La Codegoni non è mai stata nominata, eppure qualche riferimento non può non essere collegato a lei in queste nuove interviste uscite con il Magazine del programma di Maria De Filippi

Nessuno fa il suo nome, ma per Sophie Codegoni arriva qualche frecciata con il ritorno di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. A sorpresa, il programma ha dato la possibilità all’ex corteggiatore di rimettersi in gioco, questa volta nel ruolo di tronista. In una nuova intervista sul Magazine del programma, Matteo si svela in questa sua nuova posizione. E la stessa redazione del settimanale, nel presentarlo, fa presente alcuni dettagli che non sono di certo passati inosservati agli occhi attenti del pubblico.

Nella Casa del GF Vip 6, Sophie non ha risparmiato Matteo. Quest’ultimo avrebbe potuto approfittare della situazione per finire di nuovo sotto le telecamere, in prima serata. Eppure ha scelto di rispettare prima di se stesso, lasciando al pubblico libero di farsi una propria idea. E la maggior parte dei telespettatori sembra non aver creduto minimamente alla versione esposta dalla Codegoni. Prima di procedere con le domande, la redazione del Magazine ci tiene a spendere due parole carine per Ranieri.

“Anche di fronte alle grandi opportunità, all’esibizionismo, Matteo preferisce il riserbo, la spontaneità alle maschere, giocando a carte scoperte anche se questo a volte può significare mostrare le proprie fragilità”

Ed è proprio grazie a questa sua scelta che il programma di Maria De Filippi ha scelto di farlo sedere sul trono, accontentando gran parte del pubblico. In questa sua nuova intervista, Matteo ammette che non sta vivendo bene la lontananza dalla sua famiglia, che vive a Genova. Per lui è molto pesante stare lontano da loro, perché sono molto uniti. La parte che lo rattrista di più è quella riguardante i suoi cani. Vivendo questa esperienza a Uomini e Donne, Ranieri dovrà affrontare anche la distanza da loro.

A dire la sua sul ritorno di Matteo ci pensa una sua cara amica, Chiara Rabbi. Ex corteggiatrice e fidanzata di Davide Donadei, al Magazine rivela di essere contenta per lui. Nel programma tra loro è nata una grande amicizia e oggi si sentono continuamente. Ed ecco che sembra arrivare un’altra chiara frecciata a Sophie Codegoni. Non è la prima volta che la Rabbi si espone per proteggere e sostenere Matteo.

“Credo che questa sarà l’occasione giusta per far vedere a tutti chi è veramente, per riscattarsi e far capire tante cose. L’ho visto soffrire di fronte a certe insinuazioni prive di fondamento, ma è rimasto in disparte”

Quando il programma ha presentato il Ranieri come nuovo tronista, ha cercato di non citare in alcun modo Sophie. Infatti, nel video di presentazione, non c’è stata alcuna immagine della Codegoni, la quale rischia il suo posto al GF Vip 6, in quanto attualmente al televoto. Proprio stasera, si scoprirà cosa ha deciso il pubblico. E chissà come reagirà quando scoprirà che Matteo è il nuovo tronista!

Nel frattempo, nella sua intervista, Chiara Rabbi parla della favola che sta vivendo con Davide Donadei. Sognano il matrimonio e i figli, mentre si sentono già come una famiglia.