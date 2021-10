UeD Sophie Codegoni: pesanti rivelazioni su Ranieri. Così reagisce Matteo

Botta e risposta a distanza tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Tutto è iniziato quando il magazine online Mow ha fatto uscire un’intervista della ragazza realizzata prima che entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip (ma pubblicata soltanto nelle scorse ore). A ciò si sono aggiunte le parole che l’ex tronista ha indirizzato a Ranieri durante una conversazione con Alex Belli. A Matteo sono giunte all’orecchio sia le dichiarazioni rilasciate da Sophie a Mow sia quelle che la giovane ha fatto a Belli. Da qui la reazione di Ranieri, consegnata a un post e ad alcune Stories Instagram.

A Mow, Sophie ha raccontato che, nonostante il gossip le abbia affibbiato diversi flirt dopo la conclusione del rapporto con Matteo, è illibata da mesi. In particolare ha spiegato che non si ricorda neppure quando è stata l’ultima volta “che l’ha fatto” e che “neanche si ricorda più come si fa”. Per quel che riguarda le voci che vorrebbero che fosse stata intima con Fabrizio Corona e il calciatore Nicolò Zaniolo, ha smentito il tutto parlando di semplici amici.

A far ancora più rumore è stata la conversazione che ha avuto con Alex Belli al GF Vip. Sophie, in questo frangente, ha narrato una versione dei fatti, in merito al suo legame con Matteo Ranieri, alquanto sorprendente: “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose…”. A questo punto l’ex tronista ha affondato il colpo sull’ex compagno: “Mi sono sentita veramente brutta perché se il tuo fidanzato si gira dall’altra parte nel letto, e non ti da neanche un bacio, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”.

Dunque la Codegoni ha sostenuto di non aver mai ‘consumato’ con Ranieri. Non solo: a proposito del giovane ha detto di essere stata lasciata in un modo tanto bizzarro quanto crudo. “Quando è arrivato a casa mai per lasciarmi – ha raccontato -, è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: ‘A me non piaci né fisicamente, né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?’. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato.”

Uomini e Donne, Matteo Ranieri interviene sulle esternazioni rilasciate da Sophie al Grande Fratello Vip

“Leggere messaggi e commenti sensati mi fa ancora sperare nel genere umano. Continuo però a preferire gli animali, i tramonti e i libri.

Buona domenica”. Così Ranieri su Instagram, immortalandosi con il suo cane, dopo aver letto e ascoltato gli interventi di Sophie. L’ex volto di UeD ha poi confezionato delle Stories, spiegando meglio il suo punto di vista: “Vi ringrazio, il mio post era sincero. Leggere commenti e messaggi sensati di persone intelligenti non mi obbliga a dover fare cose, stare a giochi e fare teatrini che non mi piacciono. Leggervi, mi rassicura”.

Sophie Codegoni non è mai stata menzionata da Matteo, ma ci sono zero dubbi che la destinataria dei suoi ultimi messaggi social sia proprio l’ex tronista. C’è il sospetto che la battaglia tra i due ex a colpi di esternazioni ad effetto sia appena cominciata. C’è da scommettere che se ne vedranno delle belle nei prossimi giorni.