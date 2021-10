GF Vip: Sophie Codegoni illibata dopo Matteo Ranieri, la rivelazione

In una recente intervista esclusiva concessa a MOW, la concorrente del GF Vip 2021 Sophie Codegoni ha raccontato una verità personale sulla quale, forse, in pochi avrebbero puntato. Nonostante la sua oggettiva bellezza, infatti, la ragazza non è ancora riuscita, dopo la fine della sua ultima relazione, a lasciarsi andare con nessun uomo.

Sophie Codegoni, come probabilmente saprete, ha infatti alle spalle un rapporto, finito in modo piuttosto tumultuoso, con Matteo Ranieri. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne e, nonostante l’interesse iniziale e la forte attrazione, non tutto è andato secondo i piani. Ed ecco che, chiuso il legame sentimentale, Sophie non è più stata in grado di trovare un uomo che le facesse battere il cuore e con cui avere un rapporto fisico.

Riguardo al suo approccio con la sessualità, oggi, al contrario, la bella Sophie Codegoni ha dichiarato che non si ricorda nemmeno più quando è stata l’ultima volta “che l’ha fatto” e che “neanche si ricorda più come si fa”. E pensare che in tantissimi si erano convinti che Sophie si fosse di nuovo trovata dei flirt in breve tempo.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto, ad esempio, del suo rapporto con il calciatore Nicolò Zaniolo e con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. Ma si sono rivelati tutti dei semplici gossip spiccioli, come anche confermato dalla stessa concorrente del GF:

Sono tutti amici. C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana. Quando la realtà è che non ho mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo.

I rapporti fra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri oggi

Sull’ex Matteo, perlomeno prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, la Codegoni nell’intervista a MOW non si è esposta in termini troppo duri, preferendo utilizzare l’aggettivo “diverso” invece che il ben più deciso s….o. Eppure con il video di presentazione che tanto aveva fatto discutere, il suo ormai ex era stato descritto in termini non esattamente accomodanti. Di Matteo la modella ha infatti raccontato che nonostante sembrasse una persona di cuore, genuina e dolce, al di fuori della trasmissione dove l’ha conosciuto si è rivelato una persona completamente diversa.

Vedremo dunque Matteo entrare nella casa per un confronto con la ragazza? A quanto pare no, e Sophie ne è sicura, perché Ranieri (a detta della bella concorrente) sa di essere nel torto.