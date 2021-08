GF Vip, Sophie Codegoni ufficiale: “Corona? Perché dice che conviviamo”

La produzione del Grande Fratello Vip 6 ha svelato il secondo inquilino ufficiale che varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà lunedì 13 settembre, data di inizio del reality. Trattasi dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. La giovane ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, confermando che farà parte del cast. Non solo: l’ex volto di UeD è tornata a parlare della scelta che fece nel dating show condotto da Maria De Filippi e dei suoi rapporti con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo.

Capitolo Uomini e Donne: Sophie ricorda il suo cammino nel programma di Canale Cinque come una “esperienza stupenda”. Con Matteo Ranieri non ci fu alcun lieto fine, visto che la relazione naufragò rapidissimamente, un paio di settimane dopo che si spensero le telecamere dello show pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset “Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente”, sostiene la Codegoni che poi attacca duramente: “Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato”.

Sophie afferma di essere stata molto “presa” da Ranieri anche se “non ancora innamorata” e che l’epilogo della frequentazione è stata una forte “delusione”. A quanto sembra non la sola: “Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo“.

Nei mesi scorsi l’ex tronista è finita al centro del gossip venendo accostata a due nomi ‘rumorosi’: Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, e Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. La giovane, però, a differenza di quanto sussurrato dal gossip e dall’ex di Nina Moric, dice di aver avuto con l’atleta e con l’imprenditore soltanto rapporti di amicizia.

“Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene”, racconta al magazine Chi. Eppure Corona, ai carabinieri, disse che l’ex tronista era la sua convivente. Perché una simile dichiarazione? “Siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”.

Infine Sophie narra che Fabrizio, per quel che riguarda il Grande Fratello Vip, le ha consigliato di non farsi “troppe paranoie” e di “far uscire la “parte più divertente e socievole”.

GF Vip: Katia Ricciarelli nel cast, smentita con polemica di fuoco di Raz Degan

Altro nome ufficiale del cast è quello di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo. Chi invece non entrerà nella Casa più spiata d’Italia è Raz Degan, che è stato protagonista nei giorni scorsi di una polemica infuocata con Alfonso Signorini. L’israeliano ha definito il GF Vip “spazzatura”, il direttore di Chi ha sostenuto che l’ex di Paola Barale non ha detto subito di no allo show. Lo avrebbe fatto solo dopo aver chiesto un cachet stellare: 500mila euro per restare nella Casa 30 giorni.