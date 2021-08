Uomini e Donne, Sophie Codegoni contro Matteo: la replica di Chiara

By

Continuano a far discutere le parole di Sophie Codegoni sull’ex corteggiatore e fidanzato Matteo Ranieri. In procinto di entrare al Grande Fratello Vip l’ex tronista di Uomini e Donne ha puntato il dito contro il ragazzo, usando parole poco lusinghiere nei suoi confronti. Sophie non ha esitato a definire Matteo una brutta persona, che le ha procurato una grande delusione.

Queste le dichiarazioni di Sophie Codegoni:

“Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente. Una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione”

Mentre Matteo Ranieri ha preferito non replicare alla sua ex fiamma è intervenuta sulla questione Chiara Rabbi, altra protagonista di Uomini e Donne e amica dell’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi. La Rabbi è sbottata su Instagram contro la Codegoni:

“Quindi Sophie dice che Matteo è una brutta persona invece Corona è una persona meravigliosa. Quanta confusione c’è nel mondo!”

La controreplica di Sophie Codegoni non è tardata ad arrivare: la 20enne ha chiesto sui social network di fare silenzio sulla questione e che, se vorrà, ne riparlerà nella Casa del Grande Fratello Vip, dove entrerà il prossimo 13 settembre insieme a Katia Ricciarelli e ad altri personaggi famosi.

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Sophie Codegoni è una concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato l’annuncio in un’intervista concessa al settimanale Chi. Una grossa opportunità per la modella che nel reality show spera di trovare l’amore dopo la delusione avuta con Matteo Ranieri.

Sophie Codegoni ha rivelato di aver ricevuto molti consigli da parte di Fabrizio Corona, diventato negli ultimi mesi uno dei suoi più cari amici. Nessuna relazione amorosa tra i due, a detta di Sophie, nonostante i gossip e le insinuazioni di alcuni paparazzi. I due, stando a quanto ammesso dalla Codegoni, avrebbero stretto solo un forte legame.

Oggi l’ex volto del programma di Maria De Filippi si è definita single: nessuna liaison neppure con il calciatore Nicolò Zaniolo. Si era infatti parlato di un flirt tra la Codegoni e il pupillo giallorosso ma la bionda indossatrice ha assicurato che non c’è nulla di più di una banale amicizia.