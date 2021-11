Uomini e Donne, Matteo Ranieri tronista: il gesto su Sophie del programma

Maria De Filippi dà una bella opportunità all’amato ex corteggiatore, che sale sul trono: la scelta sulla Codegoni non passa inosservata

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Non è apparso entusiasta della notizia, ma è comunque pronto a provare questa nuova esperienza. Si tratta di un volto per nulla sconosciuto nel programma di Maria De Filippi. Infatti, è stato un corteggiatore molto amato dal pubblico di Canale 5 e dai presenti in studio. Ha conquistato tutti durante il trono di Sophie Codegoni, con cui poi ha iniziato una relazione fuori dalla trasmissione. La loro love story, però, non è durata un granché e non è finita nel migliore dei modi.

Attualmente Sophie si trova al Grande Fratello Vip 6 come concorrente e più volte ha attaccato apertamente Matteo. Per la gioia dei fan, quest’ultimo non ha mai ceduto ed è sempre rimasto al suo posto. Qualcuno si sarebbe aspettato di vederlo approdare nella Casa per avere un confronto definitivo di fronte alle telecamere, ma così non è stato. Il pubblico che lo segue ha apprezzato tanto la sua decisione e a oggi sono pochi coloro che credono alla versione resa nota dalla Codegoni. Ed ecco che la redazione lo premia facendolo finire sull’ambito trono.

Chi sta dietro le quinte, ma anche chi si trova dentro lo studio, non ha mai avuto niente da ridire su Matteo, anzi. Si sono affezionati a lui, al punto che ora Raffaella Mennoia ha deciso di fargli una sorpresa. Inizialmente l’ha chiamato a Roma per avere un incontro, dopo di che ha fatto sì che entrasse in studio durante la registrazione che è andata in onda oggi pomeriggio.

Maria De Filippi ha mandato in onda la clip sul percorso di Matteo a Uomini e Donne e un dettaglio su Sophie non è passato inosservato. “Il video editor che cancella con cura ogni traccia di Sophie dal video di presentazione di Matteo”, si legge sui social. E, in effetti, non c’era alcun riferimento alla Codegoni, se non una ciocca di capelli! L’ex tronista e attuale gieffina sembra essere stata tagliata dalle immagini, secondo il pubblico appositamente.

Le immagini riguardanti il percorso all’interno del programma non hanno minimamente ripreso Sophie. Questo solo perché tra loro non è finita poi così bene? La redazione potrebbe non aver trovato carino il fatto che l’ex tronista abbia atteso di entrare nella Casa di Cinecittà per attaccare pubblicamente Ranieri. Inoltre, Maria non ha ricordato in alcun modo l’esperienza che Matteo ha vissuto con Sophie.

“Io ringrazio tutti, ringrazio te Maria. Non so se riuscirei a farlo sinceramente. Raffa grazie, è stato un bello scherzo comunque. Maria se tu mi dici che ce la posso fare… Non vorrei far fare brutte figure al programma”

Il Ranieri ha tentennato prima di accettare di diventare il nuovo tronista. La De Filippi l’ha rassicurato, facendogli presente che possono provare, senza alcun problema. Gianni Sperti e Ida Platano hanno poi invogliato l’ex corteggiatore a salire sul trono e a viversi questa esperienza. Ovviamente, i suoi fan sono più che felici di questa grande novità!