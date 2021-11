Uomini e Donne, Andrea Nicole: la madre in studio dà una grande lezione

Una bellissima sorpresa per Andrea Nicole a Uomini e Donne. Il suo corteggiatore Alessandro Verdolini ha scelto di preparare un’esterna particolare, invitando la madre della tronista in studio! Il momento emozionante è avvenuto, ovviamente, senza la presenza del pubblico. Appunto si trattava di un’esterna. Andrea Nicole si è seduta su una sedia posizionata al centro studio, di fronte a uno schermo. A questo punto, Alessandro si è fatto da parte e il video è partito.

Inaspettatamente, la tronista ha goduto di un messaggio speciale da parte di sua mamma. In lacrime, Andrea Nicole ha ascoltato le sue parole, incredula di ciò che stava accadendo. La donna ha descritto sua figlia, associandole aggettivi importanti: “Intelligente, bella, intraprendente”. Ha precisato che è sempre stata “piuttosto tosta, anche da piccolina”. Ha realizzato il fatto che Andrea Nicole si sentisse dentro il corpo sbagliato quando le ha consegnato una lettera.

“C’è voluto un po’”, ha confessato, confermando il racconto che ha fatto di recente la tronista. Quest’ultima, in un’intervista, ha fatto sapere che inizialmente i suoi genitori le consigliarono di recarsi in terapia. “Il dolore era vedere che magari le facevano qualcosa, che non era in grado di difendersi”, ha dichiarato la mamma di Andrea Nicole. Detto ciò, ci ha tenuto a precisare che lei e suo marito sono stati vicini alla tronista, cercando di accontentarla in tutti i modi.

Da quando è iniziato il suo percorso di transizione, Andrea Nicole ha ricevuto l’appoggio dei genitori. Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, si è percepito il sostegno che la mamma le ha dato in modo naturale e sincero. La donna ha sottolineato che per lei “non è cambiato niente, Andrea era e Andrea è”.

Una grande lezione di vita quella che la mamma della tronista ha dato a tutti. Impossibile per molti trattenere le lacrime e in studio c’è stata tanta commozione. La stessa Andrea Nicole non ha potuto non commuoversi, soprattutto quando sua mamma le ha assicurato che è fiera di lei. “Sei la persona più coraggiosa che io abbia mai conosciuto”, ha rivelato.

Spera che Andrea Nicole trovi la persona giusta e ha concluso il suo videomessaggio con un’importante lezione: “L’importante è che tu sia felice, il resto non conta”. Ecco che la donna ha raggiunto in esterna la tronista, lasciandola ancora di più senza parole.

“Sei bellissima e bravissima. L’importante è che sei contenta e che ti piace quello che ho detto e penso”

La mamma ha poi lasciato lo studio e Andrea Nicole non ha potuto non ringraziare Alessandro per questa bellissima sorpresa. Tutti hanno apprezzato l’idea messa in atto dal corteggiatore e Gianni Sperti ha ammesso di essersi commosso. Anche a casa il pubblico di Canale 5 ha commentato positivamente il tutto.