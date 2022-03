UeD anticipazioni, Ida e Alessandro: è finita, il gesto di Maria fa pensare

Nuova registrazione di Uomini e Donne, con la fine della conoscenza tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Le anticipazioni rivelano che la dama ha ammesso di essere innamorata. Nonostante ciò, ha deciso di chiudere con il cavaliere di Salerno. Non è finita qui, perché la parrucchiera di Brescia non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrandosi disperata. Secondo quanto si legge sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, a consolare Ida ci ha pensato Maria De Filippi. Ha, infatti, riservato alla dama una gradita sorpresa.

Scendendo nel dettaglio, ‘Queen Mary’ ha chiamato Umberto Guadino, uno dei professionisti di Amici, all’interno dello studio. Il motivo? Per far ballare alla Platano una salsa con il ballerino. Non è la prima volta quest’anno che Maria fa arrivare in studio volti del talent show. Qualche settimana fa, ha invitato Elena D’Amario e Francesca Tocca. Tornando a Ida, non si sa se la conduttrice con questo gesto abbia voluto dare ragione a lei. Oltre questo, non sono uscite fuori le motivazioni di questa sofferta scelta della Platano.

Bisogna poi capire se effettivamente questo è un addio definitivo: per il momento sembra proprio di sì. Il gesto di Maria, pronta a dare consolazione a Ida, sembra confermare. Com’è accaduto nella registrazione di ieri, Tina Cipollari e Pinuccia si sono di nuovo scontrate. Non sono mancate le lacrime per la dama, che ha proposto a Mauro di conoscersi. Purtroppo, il cavaliere non ha accettato. Pinuccia e Alessandro del Trono Over sono ancora vicini, stando a ciò che le anticipazioni di UeD segnalano, ovvero che hanno ballato insieme.

Sempre durante la registrazione di oggi, Armando Incarnato ha parlato delle sue ultime uscite con Aneta e Alessandra, la dama che uscì in passato con Diego Tavani. Si è acceso, così, un altro “battibecco pesante” tra i due. Il litigio di qualche settimana fa è stato tagliato e non è andato in onda.

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo tra Federica e Valeria

Per quanto riguarda il Trono Classico, Matteo Ranieri e Federica Aversano si sono ritrovati. Dopo quello che sembrava essere un addio, il tronista è riuscito a convincere la corteggiatrice ad andare avanti con la loro conoscenza. In questi giorni è, però, uscito con la nuova arrivata, Valeria Cardone. L’esterna ha generato una certa gelosia in Federica, che l’ha ovviamente manifestata. Per consolarla Matteo ha ballato con lei in studio.