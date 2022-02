UeD, Giorgio stronca Gemma: “Devi smetterla!”. D’Amario e Tocca show

A Uomini e Donne non mancano di certo i colpi di scena! Con Tina Cipollari che chiama gli ex di Gemma Galgani e Maria De Filippi che invita in studio Elena D’Amario e Francesca Tocca, ballerine professioniste di Amici. Andando per ordine, l’opinionista aveva già annunciato nelle puntate precedenti che avrebbe chiesto l’intervento di vecchie conoscenze della dama torinese. Il motivo? Da tempo ormai Gemma accusa Tina di essere la causa della fine delle sue frequentazioni all’interno del programma.

La Galgani è convinta che certi cavalieri siano fuggiti dalle sue braccia per colpa delle continue intromissioni dell’opinionista. Al contrario, quest’ultima è sicura che gli uomini scappino dalla dama perché non realmente interessati a lei. Ed ecco che decide di trovare le prove, chiedendo a tre ex di Gemma il motivo per cui le loro rispettive storie sono giunte al capolinea. Maria manda così in onda le clip che vedono Remo Proietti e Michele D’Ambra dare ragione alla Cipollari.

Entrambi ammettono che con Gemma l’addio arrivò a causa sua e non per colpa della Cipollari. Dopo questi primi filmati, la De Filippi anticipa alla Galgani che c’è anche un video di Giorgio Manetti. L’indimenticabile Gabbiano risponde alla richiesta di Tina, da lui chiamata Passerotta, e interviene. Non è di certo la prima volta che l’ex cavaliere toscano dice la sua su Gemma dopo la fine della loro travagliata storia d’amore.

Come si poteva immaginare, prende le difese di Tina Cipollari e fa una chiara richiesta alla Galgani, che appare provata. Mentre guarda la clip, la dama torinese si asciuga le lacrime e dimostra di essere particolarmente emozionata nel sentire la sua voce. Tutti sanno che per lei Giorgio rappresenta un grande amore e ora rivederlo non può non scuoterla.

“Faccio questo video per chiarire una certa situazione. Spesso sento dire che Gemma dà la colpa al Passerotto della fine delle sue storie. Allora, cara Gemma devi capire anche quanto ci frequentavamo Tina ci attaccava in maniera tremenda”

Inizia così il suo intervento Manetti a Uomini e Donne. L’ex cavaliere intende dire che anche lui veniva attaccato da Tina, eppure ha sempre scelto di andare avanti con la loro conoscenza senza preoccuparsene. Secondo Giorgio, se c’è interesse e del bene, nessuno si lascerebbe intimorire dalle parole dell’opinionista. Con questo, conferma il suo pensiero.

Di recente, nelle sue interviste, Giorgio si è mostrato scettico circa le ultime frequentazioni di Gemma. Crede che nessuno di loro fosse realmente interessato a lei.

“Non gliene può fregare di meno di tutte le offese. Non è colpa del Passerotto, toglitelo dalla testa. Smettila di lamentarti. Non dare la colpa a Tina. Il Passerotto dice sempre la verità. Quindi, la devi smettere ok?”

Queste le parole di Manetti, che comunque mantiene il sorriso durante il suo intervento e non un tono duro. Conclude il video salutando Gemma, Maria, Tina e tutta la redazione.

Elena D’Amario e Francesca Tocca di Amici a Uomini e Donne

Successivamente, nella puntata di oggi, Maria De Filippi passa a Luciano. Quest’ultimo, approdato nel programma direttamente da C’è posta per te, ama ballare e ogni volta che sente la musica in studio si alza, esibendosi. I suoi balli fanno divertire il pubblico e anche la stessa conduttrice.

Apre così un siparietto dedicato a questa sua passione, invitando in studio le due ballerine professioniste di Amici. Elena D’Amario – reduce insieme a Elisa di una meravigliosa performance a Sanremo 2022 – e Francesca Tocca entrano e danno inizio allo show.

Inizialmente, Maria spiega loro la passione di Luciano e poi chiede alla regia di inserire la musica. Ed è uno show, con l’anziano cavaliere che balla insieme alle due ballerine. Un’aria di serenità e divertimento nello studio di Canale 5. E i fan sui social vanno in tilt!