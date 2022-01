UeD anticipazioni: arriva un volto di C’è posta per te, nuove esterne

Maria De Filippi mantiene la sua parola e accoglie un nuovo cavaliere nel parterre del Trono Over; ecco con chi è uscito Matteo Ranieri in questi giorni

Arrivano aggiornamenti dalla registrazione di Uomini e Donne, effettuata oggi. Le anticipazioni annunciano che Maria De Filippi ha appena accolto un volto di C’è posta per te 2022. Secondo quanto riporta il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, la padrona di casa ha mantenuto la sua promessa e ha portato nello show del pomeriggio di Canale 5 Luciano Gianelli. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti della seconda puntata del programma che va in onda il sabato sera. Nel prime time, l’uomo è riuscito ad attirare l’attenzione e a conquistare la simpatia di tanti telespettatori.

La sua è stata la terza storia di quella serata e ha indubbiamente regalato un sorriso ai telespettatori. Infatti, non ha portato drammi all’interno dello studio. Insieme a Clara, ha approfittato del programma per ritrovare l’amore. Entrambi hanno chiamato la redazione per cercare il rispettivo primo amore. Luciano cercava Agnese, conosciuta più di 60 anni fa. La donna aveva 14 anni in quel periodo, ma al contrario di Clara, Gianelli non è riuscito ad avere il lieto fine sperato.

Agnese non l’ha riconosciuto e così non ha ricordato i momenti che lui dice abbiano trascorso insieme. Non solo, oggi è una donna sposata. Luciano a C’è posta per te è apparso deluso e nessuno si sarebbe aspettato che, poco dopo, avrebbe regalato un momento unico. Il signore si è lasciato andare a un simpatico balletto che ha conquistato il pubblico a casa e quello presente in studio.

Di fronte alla delusione che ha ricevuto e alla sua simpatia, Maria De Filippi ha deciso di invitarlo a UeD. Lui ha accettato e oggi si è presentato nel corso della registrazione della puntata per entrare ufficialmente a far parte del noto parterre dei cavalieri.

Anticipazioni Uomini e Donne: Matteo va avanti con Federica e Denise

Le anticipazioni segnalano, inoltre, che ancora non è stato presentato il nuovo o la nuova tronista. Al momento, sui troni vi sono Matteo Ranieri e Luca Salatino. E arrivano aggiornamenti sul primo, ex corteggiatore di Sophie Codegoni.

Quest’ultimo ha scelto di portare in esterna Federica Aversano e Denise Giulia Mingiano. In questi giorni, ha mostrato chiaramente l’interesse che nutre nei confronti della prima. C’è chi è già convinto che sia lei la sua scelta.

Di Martina Viali non si hanno, invece, notizie. Proprio nella puntata andata in onda oggi, la corteggiatrice ha preso la parola per avere un confronto con Matteo. Ma sembra che ormai il tronista non sia più particolarmente propenso a conoscerla.

Tale registrazione dovrebbe andare in onda il prossimo lunedì 24 gennaio 2022.