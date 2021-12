Uomini e Donne, Luca Salatino è il nuovo tronista: il colpo della De Filippi

Maria De Filippi mette a segno un altro colpo a Uomini e Donne, dopo gli ultimi troni deludenti. Ebbene la conduttrice ha piazzato sul trono Luca Salatino, la non scelta di Roberta Giusti! Le anticipazioni della registrazione di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, annunciano la decisione della conduttrice di far diventare l’ormai ex corteggiatore il nuovo tronista di questa sfortunata edizione! Ad anticiparlo è Il Vicolo delle News proprio in questi minuti.

Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani, dopo tre mesi di conoscenza. Inizialmente sembrava che la sua attenzione fosse concentrata totalmente su Luca. Invece, la tronista con il passare del tempo ha fatto capire di essere veramente attratta dal 22enne di Arezzo. Infatti, lei stessa ha fatto notare, nelle puntate precedenti, che uno dei due era riuscito a sorprenderla. Pensava di essere interessata a un certo tipo d’uomo, ma si è dovuta ricredere.

E ora si è capito che Roberta si riferiva appunto a Samuele. Credeva che il suo prototipo fosse Luca e invece ad attrarla di più è Carniani. Pertanto, ha concluso il suo percorso con lui, lasciando Salatino nella disperazione. Quest’ultimo ha dimostrato più volte di essere una persona apparentemente dura, ma sotto sotto molto dolce. Il suo passato l’ha portato a vivere momenti molto difficili e oggi a dargli forza ci ha pensato Maria De Filippi (e chi sennò).

Secondo le ultime anticipazioni di UeD, dopo la scelta di Roberta, è stato proposto a Luca Salatino di diventare il nuovo tronista e affiancare così Matteo Ranieri. Ebbene, l’ormai ex corteggiatore della Giusti ha accettato la proposta salendo così sul trono. Pare proprio che Luca sia entrato nel cuore della redazione e di Maria.

La padrona di casa ha accettato di dare una seconda opportunità a Salatino all’interno del suo programma. E questo dice tutto. Non è di certo la prima volta che una ‘non scelta’ sale sul trono. A Luca questa possibilità è arrivata proprio subito. Questo è così un altro colpo di scena che il dating show di Canale 5 regala suo pubblico.

Dopo l’uscita di Joele Milan, la scelta rapida di Matteo Fioravanti e il caos scoppiato con Andrea Nicole, l’unica a portare avanti il suo trono fino alla fine senza troppi problemi è stata Roberta Giusti. E mentre la sua esperienza si conclude, ecco arriva un altro colpo di scena con Luca che siede sul trono. Intanto, si attende l’arrivo di una nuova tronista donna, che potrebbe affiancare Ranieri e Salatino.