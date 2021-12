UeD, Andrea Nicole e Ciprian alla gogna: urla e insulti, l’affondo di Maria

Il momento tanto atteso è arrivato: la scelta bomba di Andrea Nicole e Ciprian Aftim a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha iniziato fatto sedere al centro studio Alessandro, per spiegargli quanto accaduto. È tornata indietro alla registrazione precedente, quando la tronista aveva ricevuto quel messaggio “al limite della volgarità” da parte di Ciprian, che l’aveva portata a lasciare lo studio. La conduttrice ha poi spiegato ciò che non si è visto, ovvero che il corteggiatore l’ha seguita e ha chiesto alla redazione di poterla incontrare.

Gli è, però, stato negato un altro confronto, visto che il giorno dopo avrebbero registrato. Non solo, la redazione ha cercato di rispettare il volere di lei, che desiderava non incontrare nessuno. Anche la Conte ha chiesto di poter vedere il corteggiatore, ma ha ottenuto la stessa risposta. A questo punto del racconto, Maria ha fatto entrare Andrea Nicole e Ciprian con una premessa: “Alessandro quello che tu adesso ascolti è la stessa cosa che abbiamo ascoltato noi stamattina”.

La tronista è partita con le scuse “per la tempistica e le modalità”, dopo di che ha rivelato la loro versione dei fatti. Dopo aver lasciato gli studi, è tornata a casa, ma non stava bene. Improvvisamente ha sentito il citofono e si è ritrovata di fronte a Ciprian. Quando inizialmente ha aperto era convinta che ci fosse la redazione. Nel momento in cui si è accorto che fosse da solo, non ha però chiamato nessuno.

“Mi prende il panico e commetto in quel momento l’errore di non avvisare la redazione, quindi Ciprian entra e parliamo di quello che è successo in puntata e un po’ in tutto il percorso. E passiamo la notte insieme”

Queste le parole della tronista, che ha svelato ad Alessandro una verità sconvolgente. “Non hai fatto una gran bella figura. Non hai portato rispetto al programma, a me. È una cosa vergognosa”, ha commentato inizialmente Verdolini, scioccato per la situazione. “Stai zitto”, ha poi detto a Ciprian, che ha tentato di prendere la parola per difendere Andrea Nicole.

“State zitti entrambi perché dalla vostra bocca non può uscire niente di credibile perché siete due disonesti”, ha tuonato Gianni Sperti, che è apparso davvero furioso. L’opinionista non è riuscito a trattenere la sua furia e si è scagliato contro la tronista, facendole notare che ha mancato di rispetto a tutte le persone che in questi mesi l’hanno “trattata come una regina”.

“Sei una disonesta. […] Hai avuto un’importanza notevole, perché per la società era importante il tuo percorso e ti ricordo che si diceva una cosa: ‘Non c’è differenza tra uomo e donna, ma una persona per bene e non per bene’. E tu sei l’esempio di una persona non per bene. No Maria scusa ci credevo tantissimo in lei”

Andrea Nicole ha tentato di spiegare, facendo presente che se fosse stata disonesta avrebbe portato avanti questa cosa a lungo. “Io non credo che voi due vi siete visti per caso ieri sera a casa sua, come fai a sapere dove abita?”, ha poi continuato Gianni. I corteggiatori non possono sapere qual è l’appartamento, pagato dal programma, dove alloggiano i tronisti.

Su questo punto, Ciprian ha spiegato di essersi recato nell’alloggio di Andrea Nicole durante una precedente esterna. In questa circostanza, ha tolto per un secondo la benda dagli occhi e ha visto che di fronte all’abitazione c’era un bar. Si è ricordato il nome, l’ha cercato ed è approdato dalla tronista. Sarà andata davvero così? Sicuramente in pochi credono a questa versione dei fatti.

“Sei un buffone”, ha attaccato Alessandro. A seguirlo ci ha pensato ancora Sperti: “Che figura di me..a”. Neanche Tina Cipollari ha creduto a una sola parola di Andrea Nicole e Ciprian, massacrati nello studio di Uomini e Donne. L’opinionista metterebbe la mano sul fuoco, convinta del fatto che i due si fossero incontrati in segreto già in precedente. “Non vali niente, proprio come persona”, ha affermato con rabbia Tina.

Aftim ha cercato di giustificare il suo gesto, dichiarando di avere dei limiti di fronte alle telecamere. A smentire questo suo blocco ci ha pensato Maria De Filippi, che ha fatto presente come Ciprian è giusto nel suo programma.

“Lui ha fatto una partecipazione a un programma che è House Party, quando era piccolo. L’anno scorso si è iscritto ai casting di Temptation come tentatore, poi l’ho visto io a luglio come ipotetico tronista ed è diventato corteggiatore”

Roberta Giusti non è riuscita a trattenere le lacrime vedendo Andrea Nicole, con cui ha instaurato una grande amicizia, messa alla gogna. Gianni Sperti ha avuto un dubbio al riguardo, pensando addirittura che fosse loro complice. Roberta si è ribellata e ha negato, alzandosi anche in piedi. La tronista ha cercato di difendersi: “Mi guarda perché piango, ma perché te la stai a prendere con me? Mo te la prendi con me spiegamelo. Se piango è perché continuo a tenerci a una persona”.

“Ogni volta uscivo perché non ti sopportavo. C’era qualcosa che non andava e avevo ragione. Sei fasulla”, ha invece confessato Tina. “Ciprian chiude la bocca, quello che hai fatto non ti dà il diritto di parlare. Siete due str..i”, Gianni non è riuscito a trattenere la sua furia. Chiaramente, di fronte a tali insulti, Andrea Nicole non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il pubblico ha trovato tutto questo un massacro. Sono diversi i telespettatori che non hanno creduto alle parole della coppia, ma hanno anche visto il tutto troppo esagerato. Ci sono comunque moltissimi telespettatori che stanno continuando a criticare e accusare la nuova coppia. Gianni ha proseguito con la sua opinione.

“Non prendete esempio da queste persone. Questa opportunità non la meritavi. Sei la più grande delusione degli ultimi anni, come persona”

L’opinionista ha poi chiesto a Maria De Filippi cosa ne pensa. Inizialmente ha avuto difficoltà a prendere la parola in questa circostanza. La conduttrice non se l’è presa con Andrea Nicole, ma ha ammesso chiaramente di non credere affatto a Ciprian. Ecco confermato il pensiero negativo che Maria ha nei suoi confronti, cosa che già si era intuita.