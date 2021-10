UeD, Joele non si ferma dopo la puntata: Ilaria indigna, Maria evita il trash

La padrona di casa non dà vita ad alcuna sfuriata trash, ma raggiunge comunque il suo obbiettivo e li manda a casa: l’ormai ex tronista si dice ora pronto a raccontare per bene la sua versione, lontano dalle telecamere

Arriva il momento tanto atteso di Joele Milan che viene smascherato a Uomini e Donne. Il giovanissimo tronista conclude così la sua brevissima esperienza nel programma di Maria De Filippi. Ed è proprio la conduttrice a mettere subito le cose in chiaro. Lo chiama al centro dello studio e invita tutte e tre le sue corteggiatrici a fare lo stesso. A questo punto, manda in onda la clip che riprende appunto il momento in cui Joele tenta di mettersi d’accordo con Ilaria Melis per sentirsi, non tenendo conto della redazione e dell’intero programma.

Maria fa presente che può capitare che una persona piaccia così tanto al tronista da avere voglia di sentirsi subito. Su questo non c’è nulla di male, anche perché sono due ragazzi. Però, la padrona di casa non può non sottolineare che “per correttezza quando succedono queste cose noi non è che possiamo far finta di nulla“. Ci sono delle ragazze che arrivano in studio per corteggiare Joele e che magari hanno delle aspettative. Durante la conversazione, il tronista ha fatto notare a Ilaria che il suo migliore amico le aveva inviato la richiesta su Instagram.

La ragazza non l’aveva accettata, in quanto non sapeva che appunto si trattasse dell’amico. “Magari ti dà il numero così ci messaggiamo tutto il giorno”, questa la frase incriminata, che ha appunto detto Joele a Ilaria. Detto ciò, il ragazzo si è reso conto di avere il microfono e di poter dire qualche cavolata di troppo. Pertanto, l’ha invitata semplicemente ad accettare la richiesta del suo amico sul social network.

Maria De Filippi, subito dopo questa clip, chiede alle altre due corteggiatrici se hanno intenzione di restare oppure no, vista la situazione. Entrambe appaiono abbastanza furiose per l’accaduto e gli opinionisti non perdono tempo. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari accusano Joele e Ilaria di aver mancato di rispetto alla redazione. Pertanto, sono certi che dovrebbero lasciare la trasmissione.

Joele tenta in tutti i modi di prendere la parola per giustificare l’accaduto, facendo presente che “questo è il messaggio che passa”. Sebbene Maria appaia abbastanza tranquilla, frena subito il ragazzo: “No, il messaggio è molto chiaro, è molto semplice, tanto che Ilaria segue l’amico”. Fa così notare che i due potrebbero sentirsi e vedersi di nascosto fuori dal programma.

Gianni e Tina sono furiosi, mentre Joele continua a trovare un modo per giustificare l’accaduto. Innanzitutto precisa che Ilaria non c’entra nulla e che in realtà non si sono inviati alcun messaggio fuori dal programma. Questo, però, il programma non lo può sapere. Maria, infatti, decide di far sentire nuovamente la clip perché Ilaria continua a dichiarare che è stato tutto frainteso.

“Questa ca…ta non aveva un secondo fine, non c’è stato niente, neanche un messaggio”, ribadisce Joele. La De Filippi, però, non può accettare la sua permanenza nel programma.

“Guarda Joele proprio mi imbarazza. Giusto che ve ne freghiate delle regole, però credo che abbiamo ragione un po’ tutti. Questo trono non può andare avanti. Senza problemi, nessun problema Joele. Non è un reato. Mettiti nei panni nostri, noi non possiamo andare avanti così, perché lo sappiamo”

Queste le parole della De Filippi, la quale conferma che il percorso è finito qui e che, nonostante tutto, i problemi sono altri nella vita. L’atteggiamento di Ilaria a Uomini e Donne, che continua a negare e allo stesso tempo a ridere non piace per nulla al pubblico. La ormai ex corteggiatrice, a detta dei telespettatori, continuerebbe a fare “la fenomena”, quando stare in silenzio sarebbe la scelta più adeguata.

Anche perché Gianni fa notare che la Melis dovrebbe non essere poi così furiosa visto che comunque potrà continuare a conoscere fuori Joele. “Mamma mia che imbroglioni”, afferma indignato l’opinionista.

Mentre il tronista si mostra addolorato per quanto accaduto, Ilaria prosegue per la sua strada in modo sfacciato. D’altronde, anche in un’intervista ha portato avanti questa tesi. Maria, invece, dimostra ancora una volta di sapere gestire al meglio qualsiasi situazione. Senza alcuna sfuriata di troppo, raggiunge l’obbiettivo e manda a casa entrambi.

Ma attenzione perché Joele non vuole concludere così la questione. Lui stesso su Instagram anticipa che a breve darà la sua versione. Quindi sembra proprio che l’ormai ex tronista abbia ancora voglia di dare giustificazioni, sebbene la clip sia abbastanza chiara. Non resta che attendere per scoprire cosa ha da dire e come intende parlare, se attraverso i social o i giornali.