UeD, “Sì, tutte noi e Joele mandati via”: la versione fiume di Ilaria Melis

Tutto vero ciò che è trapelato nelle scorse ore: Joele Milan non è più un tronista di Uomini e Donne, Maria De Filippi gli ha dato il ben servito. A confermare la vicenda è stata la corteggiatrice Ilaria Melis, colei cioè che è finista nella bufera assieme al ragazzo. La giovane è stata raggiunta da Fanpage e alla testata campana ha raccontato la sua versione dei fatti. Una versione dettagliatissima in cui ha sostenuto che quel che è capitato è stato frutto di un fraintendimento. Fatto sta che la conduttrice pavese ha optato per una scelta drastica: Joele e tutte le ragazze che lo corteggiavano sono state fatte accomodare all’uscita. Giù il sipario, arrivederci e grazie!

Al tronista è stata contestata la questione di aver tentato di architettare un rapporto con Ilaria al di fuori del dating show. Melis, però, spiega la vicenda perorando un differente punto di vista. Quel che è certo è che il trono di Milan è stato annullato. “Sì, Joele ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio”, ha confermato la ragazza.

Da quel che è stato anticipato, si dice che il ragazzo e la Melis si siano scambiati battute che avrebbero fatto capire che stavano provando a imbastire una relazione bypassando le dinamiche dello show. Da qui la scelta di Maria di sospendere il tutto. Cosa è successo?

“Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto”.

Ilaria aggiunge di non credere affatto che Joele stesse tentando di prendere in giro il programma di Canale Cinque. A sostegno di ciò, ricorda che Milan “sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato“.

Spazio quindi a ulteriori dettagli della scena in cui la De Filippi ha dato il ben servito a tutti: “Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: ‘Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?’”.

La Melis racconta anche della reazione avuta da Tina Cipollari e Gianni Sperti i quali hanno “aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione”. Insomma, i due opinionisti si sono scagliati contro Joele. L’episodio non è andato giù a Ilaria: “Secondo me è stato esagerato, non c’era malizia in realtà”.

La giovane ribadisce che tra lei e Joele non c’è mai stato alcuno scambio di numeri. “Ma è la nostra parola contro la loro – rilette Ilaria -. Volevo anche fare vedere il telefono, ma che peso avrebbe avuto? I messaggi si possono sempre cancellare. Lui ha reagito male, era spiazzato. Ha provato a spiegare le sue intenzioni, ma la decisione era già stata presa”.

Dopo il caos che si è scatenato nel corso delle registrazioni e la conseguente espulsione di Joele, Ilaria si è fatta dare il numero del ragazzo, contattandolo per sapere come stava: “Ci siamo sentiti, lui non sta bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice”.

La Melis però guarda avanti e afferma di aver tutto l’interesse a proseguire la conoscenza di Milan, al di là che ormai l’occasione di corteggiarlo a Uomini e Donne è sfumata. Restano da capire le intenzioni dell’ormai ex tronista che, sempre a detta della Melis, in questo momento è profondamente costernato.