Uomini e Donne, Maria caccia Joele: scoperto il losco piano, anticipazioni

Duro momento oggi nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Questo pomeriggio di domenica 26 settembre 2021, Maria De Filippi è stata costretta a cacciare il tronista Joele Milan. Ebbene il giovane ragazzo, su cui già c’era qualche sospetto, avrebbe cercato di mettere in atto uno sporco piano all’interno del programma. Le anticipazioni fanno sapere che il tutto sarebbe uscito fuori subito dopo la registrazione precedente. A parlare della questione ci ha pensato la stessa padrona di casa.

Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, la redazione avrebbe ascoltato una conversazione che Joele ha avuto con una delle sue corteggiatrici, Ilaria, durante un ballo, e scoperto un inatteso piano. Scendendo nel dettaglio, ballando con la ragazza, credendo di non poter essere ascoltato, le ha fatto sapere che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social. Lei avrebbe dovuto ricambiare, così avrebbero potuto sentirsi di nascosto. Come è noto, tronisti e corteggiatori – a differenza di dame e cavalieri – non possono né sentirsi né vedersi senza avere a che fare con la redazione.

Dunque, sembra proprio che Joele avesse intenzione di conoscere Ilaria anche lontano dagli occhi di chi lavora nel programma, per raggiungere chissà che obbiettivo. A questo punto, durante la nuova registrazione di UeD, Maria De Filippi ha fatto sedere le corteggiatrici al centro dello studio. Dopo di che, ha raccontato ciò che è accaduto.

Non ha potuto prendere subito un provvedimento definitivo, mandando a casa Joele! Una scelta drastica, ma inevitabile. Dopo aver scoperto il piano che il tronista avrebbe voluto iniziare, il programma non poteva assolutamente permettergli di proseguire con la sua esperienza sul trono. Tante ombre e poche luci su Joele, che ha generato subito sospetti.

Solo qualche giorno fa, nella sua nuova intervista sul Magazine del programma, Gianni Sperti ammetteva di non essere ancora riuscito a inquadrare il ragazzo. Non solo, le dichiarazioni fatte sui social dall’ex fidanzata hanno generato non poco rumore intorno al giovane Milan. Quest’ultimo ha raccontato di aver sofferto molto per la fine della loro relazione.

Tornato a casa ha sorpreso la sua ex con il suo migliore amico: questo è ciò che ha raccontato Joele. La ragazza in questione, Beatrice, ci ha tenuto subito a smentire il tradimento, parlando di un altro tipo di verità. Queste sue parole hanno creato non pochi dubbi.