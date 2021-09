Il nuovo tronista di Uomini e Donne Joele Milan è già finito nell’occhio del ciclone. Lunedì è iniziata la nuova stagione e c’è stata la presentazione dei due tronisti uomini, Matteo e Joele. Maria De Filippi ha mostrato, come si consueto, i loro video di presentazione e Joele nello stesso ha raccontato di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata. Il nuovo tronista ha spiegato di aver sofferto molto per la fine della precedente relazione, che era molto innamorato e mai avrebbe immaginato un finale simile per la sua storia. Perché Joele e la ex si sono lasciati?

Lo ha raccontato lui stesso: gli è capitato ciò che succede nei film. Tornando a casa in un orario diverso dal solito, Joele ha sorpreso la sua ex fidanzata con il suo migliore amico. Forse è meglio dire che questo è ciò che gli sarebbe capitato, perché la sua ex fidanzata Beatrice non è per niente d’accordo che vada in onda questa versione della storia. Il Vicolo delle News ha pubblicato dei commenti fatti dalla ragazza sui social e tra le sue storie. Beatrice ha smentito il tradimento con il migliore amico di Joele:

“Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”

Questo lo sfogo dell’ex fidanzata di Joele di Uomini e Donne, postato insieme al video di presentazione. Poi una serie di commenti lasciati qui e là su Instagram in cui ha risposto ad altri commenti. In uno ha scritto di conoscere bene Joele e che “per sparare tutte queste str…ate ha la faccia tosta. Si è rivelato la persona di me..a che è sempre stata”. Naturalmente non tutti hanno condiviso la scelta di Beatrice di difendersi sui social e di commentare in giro contro Joele. Lei si è infuriata con qualche utente, dicendo che è doveroso che lei intervenga per difendersi da ciò che lui ha raccontato in televisione.

L’ex fidanzata di Joele ha pure litigato con un amico di lui di nome Danilo, accusandolo di essere la stessa persona che lo accompagnava quando la seguiva e robe simili. Insomma, è evidente che Beatrice e tale Danilo si conoscessero, lui è intervenuto per difendere l’amico e ne è nato uno scontro pubblico sui social. Infine qualcuno, non si sa se vicino ai due o meno, ha lanciato l’accusa al tronista: “Casomai è lui che ha fatto le corna”.