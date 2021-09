UeD, Gianni Sperti: stoccata a Giorgio, poi ammette il dubbio su Joele

L’opinionista si svela in una nuova intervista e non risparmia l’ex fidanzato di Gemma Galgani; non solo, dice la sua sui nuovi tronisti

Gianni Sperti parla di questo nuovo anno a Uomini e Donne e non risparmia Giorgio Manetti. Non solo, dice la sua sui tronisti e parla del bel rapporto che ha con Tina Cipollari. L’opinionista si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma, dove ammette che con la sua collega sono complici, sebbene abbiano delle opinioni diverse. Tra loro c’è un rapporto di amicizia sincera e fa presente che discutono fuori allo stesso modo di come accade in studio.

“Un vero spettacolo”, dichiara Gianni, che in compagnia di Tina si diverte parecchio. Per quanto riguarda i nuovi tronisti, invece, afferma di aver trovato dei ragazzi semplici e questo aspetto gli piace. C’è chi l’ha colpito in modo particolare, ovvero Andrea Nicole. Sperti è certo che la tronista farà vivere ai presenti in studio e al pubblico a casa “una bella storia d’amore”. Il punto di forza di Matteo, a detta dell’opinionista, sarebbe la sua schiettezza. Invece, su Joele sembra avere qualche dubbio.

“Non riesco ancora a inquadrarlo, secondo me non si è dato completamente con naturalezza”

In effetti, anche a casa, il tronista ha generato qualche sospetto, soprattutto a causa delle dichiarazioni che ha fatto la sua ex fidanzata. Ma solo il tempo potrà dare le risposte a questi dubbi. Su Roberta, Gianni non ha dubbi: è una ragazza “sveglia e decisa”. Nonostante ciò, è convinto che dietro ci sia “una fragilità” che non mostra.

Ed ecco che arriva il momento di commentare le ultime affermazioni fatte da Giorgio Manetti. Quest’ultimo, di recente, ha elogiato Isabella Ricci e si è detto pronto a conoscerla. Ha comunque precisato che non tornerebbe a cercare l’amore in televisione. L’opinionista oggi fa notare che tra lui e l’ex cavaliere di Firenze non è corso buon sangue.

Non solo, ammette di trovare “bizzarra questa sua richiesta di corteggiare proprio l’antagonista di Gemma”. Detto ciò, fa presente che Manetti ha tutto il diritto di tornare a far parte del parterre, come hanno fatto molti altri. Pertanto, non gli resta che attendere questo ingresso, se mai ci sarà.

Intanto, Gianni non sta vivendo una situazione semplice nella sua vita privata. Sta soffrendo a causa della pandemia, in quanto non ha potuto viaggiare all’estero. “Sono provato”, ammette l’opinionista, che non ha trovato delle alternative a un viaggio.

Ha dedicato tempo alla sua famiglia e agli amici questa estate, da single. Per lui questo è un tasto dolente, soprattutto in questo periodo. Come già aveva dichiarato in passato, Sperti sente di essere cambiato attraverso la pandemia.

Ha iniziato a sentire “un forte bisogno di amore”. Quando uno si ferma inizia a riflettere e ciò che è stato accantonato “riaffiora e ti logora”. Pertanto, il consiglio che vuole dare a se stesso è di concedersi un’altra possibilità e rischiare.