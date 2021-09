Uomini e Donne, Giorgio Manetti è single: torna da Gemma? L’affondo

Giorgio Manetti torna single e in molti potrebbero pensare di rivederlo a Uomini e Donne, magari per tornare con Gemma Galgani. A dare una risposta al riguardo ci pensa lo stesso ex cavaliere, attraverso una nuova intervista sul settimanale Nuovo Tv. Non c’è alcun rimpianto da parte sua per quanto accaduto in passato e oggi dimostra di avere le idee abbastanza chiare. Dallo scorso mese di aprile, Manetti è single. La sua storia d’amore con Caterina è giunta al capolinea.

Nonostante ciò, lui stesso confessa di non avere alcuna intenzione di tornare a cercare l’amore in televisione. Quello per lui, nel programma di Maria De Filippi, è stato “un bel percorso”, ma lo considera “un capitolo chiuso”. Non darebbe, inoltre, un’altra possibilità alla sua vecchia storia con Gemma, che proprio ieri è tornata sul piccolo schermo dopo aver rifatto il seno e un ritocchino alle labbra. “La Gemma che piaceva a me non c’è più”, dichiara Giorgio. Non appoggia la scelta della dama torinese di ricorrere alla chirurgia estetica.

Infatti, precisa che quando la frequentava “era una donna naturale in tutto e per tutto”. Così com’è oggi “che si è rifatta il seno, le labbra e chissà che cos’altro” non l’avrebbe mai corteggiata. Non capisce il senso di questa scelta, tenendo in considerazione l’età. Poi scende nel dettaglio e spiega qual è il suo punto di vista sulla questione.

“Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale”

Non crede che Gemma a Uomini e Donne con questi ritocchi estetici potrebbe essere d’esempio per le sue coetanee. Sa che la dama non è una stupida, ma è convinto che stia lanciando “un messaggio sbagliato alle donne che la seguono”. Non è sbagliato continuare a cercare l’amore, ma per Giorgio “dipende da come lo si cerca”.

Precisa che la Galgani è libera di fare ciò che vuole, però non dovrebbe credere di poter insegnare agli altri “la classe, la dignità e l’eleganza”. Secondo lui, dovrebbe lasciar perdere e concentrarsi sul suo percorso all’interno del programma. Dubita che in questa nuova stagione riuscirà a trovare l’umo giusto per lei. Ed ecco che torna a elogiare Isabella Ricci.

Se gli chiedessero chi invitare a cena, tra le dame presenti in trasmissione, farebbe proprio il suo nome. È certo che con lei non si annoierebbe mai. “Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno”, dichiara Giorgio Manetti. Le sue parole potrebbero infastidire non poco Gemma, la quale più volte si è scontrata con Isabella.

Infatti, l’ex cavaliere aggiunge che la Ricci “non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”. Già qualche tempo fa, aveva espresso la sua opinione positiva sulla dama.

Per quanto riguarda la fine della sua relazione con Caterina svela che qualcosa tra loro si è rotto, tanto che ormai considera la loro storia chiusa definitivamente. Pertanto, è oggi alla ricerca della sua dolce metà.

Anticipa che questo autunno uscirà il suo nuovo film Uno strano weekend al mare. Questo non è l’unico progetto nel campo della recitazione,, infatti ha svolto i ruoli di sceneggiatore e attore nel cortometraggio A Killer for a friend.