Uomini e Donne, Gemma con il seno rifatto: Maria De Filippi è sbalordita

Oggi è tornato in onda Uomini e Donne con la nuova stagione e i telespettatori non aspettavano altro! Come sempre, la puntata ha preso inizio con Gemma Galgani, che ha fatto il suo ritorno nel parterre con un grande e importante cambiamento. La dama torinese ha rifatto il seno, dopo il lifting al viso dello scorso anno. Quando ha fatto il suo ingresso in studio, anche Maria De Filippi ha dimostrato di essere sbalordita dal risultato. In effetti, il seno è abbastanza in evidenza.

Impossibile non notare il cambiamento, visto che si era abituati a vedere Gemma con un altro fisico. Prima del suo arrivo in studio, Maria ha mandato in onda qualche filmato riguardante l’intervento chirurgico. Inizialmente è stato possibile vedere Tina Cipollari tenderle un agguato. L’opinionista l’ha seguita fino alla clinica privata di Roma, ARS Medica, e ha atteso all’esterno tutto il tempo.

Ma non è stato questo il giorno in cui Gemma ha rifatto il seno. Infatti, la dama torinese è giunta nella struttura – la stessa scelta per il lifting al viso dello scorso anno – per fare un ritocchino alle labbra. Qui ha poi deciso di ricorrere all’importante intervento chirurgico. Giorni dopo, è arrivato poi il momento per la Galgani di tornare in clinica, seguita sempre dalle telecamere del programma.

Dopo aver chiamato in auto Ida Platano, è approdata nella struttura e ha effettuato l’operazione. Ha avuto modo di scoprire il risultato vicino agli studi di Canale 5. Un ragazzo della produzione l’ha accompagnata in un giardino illuminato, dove ad attenderla c’era uno schermo. Per lei la trasmissione ha preparato un video sul suo percorso.

A questo punto, si è recata in un altro piano e ha tolto il mantello. “Non sono mai stata così bella”, ha dichiarato Gemma di fronte allo specchio, sorpresa anche lei per il risultato. Intanto, in studio, a prendere le sue difese dai duri attacchi di Tina, ci hanno pensato Gianni Sperti e Maria De Filippi.

La padrona di casa ha poi invitato la Galgani a fare il suo ingresso in studio. Sotto gli sguardi colpiti e con il sorriso sulle labbra, si è seduta al centro dello studio, dove ha ricevuto consensi e critiche.

“Viene istintivo guardare il seno e non il viso. Un seno importante, vedo”, commenta così Maria il cambiamento estetico di Gemma, mostrandosi sbalordita.