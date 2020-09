Continua a far chiacchierare il lifting di Gemma Galgani. La Dama di Torino è tornata a Uomini e Donne tirata a lucido grazie al bisturi. Una decisione che ha diviso il pubblico: da un lato c’è chi ha apprezzato, dall’altro c’è chi l’ha trovato del tutto inutile. Tra quest’ultimi l’opinionista Tina Cipollari, che non ha perso occasione per attaccare furiosamente la storica rivale. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Galgani ha ammesso di sentirsi finalmente serena dopo tanto tempo nonostante le critiche. All’inizio Gemma era terrorizzata, pensava di cambiare addirittura volto, ma poi è rimasta soddisfatta del risultato raggiunto grazie alla professionalità del dottor Marco Gasparotti. Ma chi ha pagato l’operazione? La redazione di Maria De Filippi come fatto in passato a Selfie, quando la Galgani si era affidata ad un dentista del programma? A rispondere alla domanda ci ha pensato la stessa Gemma, che ha così svelato l’arcano.

Chi ha pagato il lifting di Gemma Galgani a Uomini e Donne: costo e verità

“Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell’operazione perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo”, ha spiegato Gemma Galgani alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Dunque Maria De Filippi non c’entra: il costo del lifting è stato tutto a carico di Gemma, che da anni lavora al Teatro Colosseo di Torino. Ma quanto costa un’operazione del genere? Dipende molto da struttura a struttura e dalle esigenze della cliente ma si parte sempre da una base di 5 mila euro.

Gemma Galgani non ha consultato Maria De Filippi prima del lifting

“Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l’operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale”, ha dichiarato Gemma Galgani. La star di Uomini e Donne ha confessato che per un periodo aveva dei problemi con il proprio corpo, si sentiva a disagio e questo influenzava i suoi rapporti con gli altri. Oggi, però, si sente finalmente bella e pronta per un nuovo amore. Anche se al momento non è ancora conclusa del tutto la storia tra Gemma e Nicola Vivarelli, il corteggiatore 26enne noto con il nickname di Sirius. Tra i due tante incomprensioni e fraintendimenti.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: la storia continua a Uomini e Donne

A Nuovo Gemma Galgani ha puntualizzato che la liaison con Nicola Vivarelli non è ancora del tutto conclusa. La 70enne ha bisogno di chiarirsi con il 26enne e fare il punto della situazione. Il tutto ovviamente davanti alle telecamere visto che entrambi sono tornati nella nuova edizione di Uomini e Donne.