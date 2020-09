Grande attesa per la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 lunedì 7 settembre 2020. Come avevano già svelato le anticipazioni degli scorsi giorni, la grande protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani. L’intera puntata è stata incentrata sulla Dama torinese e sul suo lifting. Giunta all’età di 70 anni Gemma ha deciso di dare una svolta alla sua vita, regalandosi un lifting. Un lifting al viso per ringiovanire la propria pelle. La Galgani si è affidata alle mani esperte del professor Marco Gasparotti ed è rimasta assai soddisfatta del risultato. L’ex di Giorgio Manetti si sente oggi più bella e più giovane. Eppure questo lifting non ha convinto fino in fondo il pubblico: tanti telespettatori da casa hanno notato che l’operazione ha rimarcato ancora di più il naso, tra i tratti distintivi di Gemma.

Uomini e Donne, il lifting di Gemma Galgani divide il pubblico

“Si vede di più il naso che non è proprio il suo punto forte. Gemma ritenta”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Oddio ma hanno fatto un miracolo! Potevano intervenire anche sul naso già che c’erano”, ha puntualizzato qualcun altro. E poi ancora: “Gemma potevi rifarti anche il naso”, “A Gemma ora risalta di più il naso. Boh, tutto questo cambiamento non lo vedo”, “Ma Gemma che litfing si è fatta, è uguale a prima ahahah già che c’era si poteva rifare il naso e faceva 31”. Gemma Galgani ha così giustificato la sua voglia di cambiamento: “Volevo dedicare attenzioni a me stessa perché la mia età anagrafica non corrisponde al mio temperamento. Quindi con questo intervento ho fatto in modo che le due cose si avvicinassero”.

Gianni Sperti dalla parte di Gemma, Tina Cipollari contraria

Come la maggior parte del pubblico a casa il lifting di Gemma Galgani non ha convinto fino in fondo neppure l’opinionista Tina Cipollari. La Vamp ha attaccato di nuovo la sua acerrima nemica, sottolineando che si è voluta fare il lifting solo per poter uscire con ragazzi giovani. Come successo qualche mese fa, quando ha frequentato il 26enne Nicola Vivarelli. Di tutt’altro avviso Gianni Sperti, che si è complimentato con Gemma per non aver stravolto completamente il suo volto. L’ex ballerino temeva in un cambiamento eccessivo ma è stato ben felice di non assistere ad un grosso stravolgimento.

Rapporti tesi tra Gemma e Nicola a Uomini e Donne

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne Gemma Galgani ha avuto un lungo confronto-scontro con l’ex fiamma Nicola Vivarelli, in arte Sirius. I due non si sono visti per tutta l’estate e il rapporto si è inevitabilmente incrinato. La Galgani ha accusato Nicola di voler uscire con lei solo ed esclusivamente per la popolarità. Accuse che Vivarelli ha prontamente respinto, chiarendo di essere davvero interessato a Gemma.