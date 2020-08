Uomini e Donne, Karina tuona sul lifting di Gemma: “Imparare a stare sola”

Il lifting di Gemma Galgani inizia a far discutere! Non abbiamo ancora avuto modo di vedere il risultato dei ritocchini al viso della Dama, ma ancor prima di vederli c’è già chi è partito all’attacco. Il riferimento è alle ultime parole di Karina Cascella, interpellata dai suoi follower su Instagram. L’opinionista ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi fan rispondendo alle loro curiosità e tra le tante domande ne è arrivata anche una sul lifting di Gemma. Dalle anticipazioni delle prime puntate di Uomini e Donne abbiamo appreso infatti che Gemma ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per ringiovanire un po’ il suo viso, facendo appunto il lifting. Da quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne la prima volta, Gemma è cambiata molto negli anni: questo è innegabile. Ha ringiovanito il suo look, dall’abbigliamento a trucco e parrucco, poi ha chiesto l’aiuto a Selfie – Le cose cambiano per aggiustare la dentatura.

Karina Cascella commenta il lifting di Gemma Galgani: il commento su Instagram

Evidentemente non era ancora soddisfatta, o forse non stava ancora bene con sé stessa riguardo il suo aspetto e ha deciso di ringiovanirsi ulteriormente togliendo qualche ruga sul viso. Ed ecco fatto, avremo una Gemma nuova di zecca nella nuova stagione di Uomini e Donne. Una Gemma che adesso forse sentirà di mostrare esteriormente gli stessi anni che sente interiormente.L’abbiamo sentita dire spesso di sentirsi più giovane dell’età che ha. Ebbene, proprio a tal proposito Karina è invece dell’idea opposta. La Cascella infatti ha scritto che Gemma dovrebbe iniziare a rendersi conto di essere una signora di settanta anni e cercare un uomo della sua età. Non poche volte infatti Gemma ha accettato il corteggiamento di un uomo più giovane, a partire dal mai dimenticato Giorgio Manetti fino al giovanissimo Nicola Vivarelli (con cui pare sia finita).

Uomini e Donne, Karina contro Gemma: “Dovrebbe imparare a stare sola”

Ma non finisce qui, perché Karina ha anche rincarato la dose: “Nel caso dovrebbe anche imparare a stare da sola”, ha scritto ancora. L’opinionista ha motivato questa sua frase parlando di come siano andate le frequentazioni di Gemma fino a oggi. Adesso non resta che prepararsi ai commenti di Tina Cipollari, eterna nemica di Gemma. Ci saranno scintille già nella prima puntata di Uomini e donne, ne siamo certi!